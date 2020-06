Spaziergänger in Erfurt: In Thüringen sind die Kontaktbeschränkungen aufgehoben worden. Das gefällt nicht allen.

In Thüringen enden heute die strengen Corona-Kontaktbeschränkungen. Jenas Oberbürgermeister - und Vorreiter in Sachen Maskenpflicht - hält diesen Schritt allerdings für verfrüht. Er kritisiert, die Disziplin vieler könne von der Nichtdisziplin einzelner unterlaufen werden.

Das seit Samstag geltende erstmalige Ende landesweiter Kontaktbeschränkungen stößt in Thüringen selbst auf Kritik. Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche kritisierte diesen Schritt als "verfrüht". Die Verordnung sei mutig, sagte er in einer Videobotschaft zum Wochenende. "Nur ist das eine Art Mut, dessen Nachbar der Leichtsinn ist." Zwar wird in der neuen Verordnung empfohlen, sich mit nicht mehr als einem weiteren Haushalt oder zehn weiteren Menschen zu treffen; eine Pflicht dazu gibt es aber nicht mehr.

Nitzsche sagte: "Das halten wir für falsch." Die Stadt Jena war in der Corona-Pandemie bundesweit Vorreiter in Sachen Maskenpflicht gewesen. Es sei zwar gut, die Eigenverantwortung der Bürger zu stärken, betonte Nitzsche. Er befürchte aber, dass Corona-Leugner und Masken-Gegner die neuen Freiheiten ausnutzen werden. "Die Disziplin vieler (...) kann durch die Nichtdisziplin einiger weniger unterlaufen und am Ende komplett ausgehebelt werden. Und wir haben keine Handhabe dagegen."

Das Tragen von Masken ist aber auch mit der neuen Verordnung im öffentlichen Personenverkehr sowie in Geschäften weiter vorgeschrieben. Am Montag enden die verpflichtenden Kontaktbeschränkungen auch in Brandenburg.