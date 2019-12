Kevin Kühnert will Parteivize werden

Juso-Chef Kevin Kühnert strebt das Amt des SPD-Vizes an. Dies sagt er in der Sendung "Klamroths Konter" bei n-tv. Sein Ziel dabei: "Der Kurs der neuen Parteivorsitzenden muss auch breit getragen werden."

Juso-Chef Kevin Kühnert strebt das Amt des SPD-Vizes an. Dies bestätigte er in der Sendung "Klamroths Konter" bei n-tv. Die Jusos hätten die neuen Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans unterstützt, sagte Kühnert. Die beiden hätten gewonnen durch den Rückhalt von ganz vielen Mitgliedern der SPD. "Deswegen muss jetzt gelten: Der Kurs der neuen Parteivorsitzenden muss auch breit getragen werden."

Die Jusos seien "die prominentesten Unterstützer dieses Duos" gewesen, so Kühnert weiter. "Und jetzt stehen wir, wo es geklappt hat, auch in der Verantwortung, den beiden - und damit der SPD - zum Erfolg zu verhelfen. Und das möchte ich gerne auch persönlich machen und biete daher beim Parteitag an, als stellvertretender Vorsitzender mitzumachen."

Als Juso-Vorsitzender habe er nicht mal Stimmrecht im SPD-Parteivorstand, so Kühnert auf die Frage, warum er für die Unterstützung gleich das Amt des Vize-Chefs anstrebe. "Ich sitze zwar mit dabei und kann meine Meinung sagen, aber ich kann nicht mit abstimmen".

Die SPD wählt auf ihrem Parteitag am Freitag eine neue Führung. Dafür müssen die Delegierten formal Saskia Esken und Walter-Borjans bestätigen, die beim Mitgliedervotum zum Parteivorsitz gesiegt hatten. Die Riege der Stellvertreter soll nach dem Willen der SPD-Führung von bislang sechs auf drei reduziert werden.