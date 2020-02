Jene, die zur Übernahme von Verantwortung bereit seien, müssten nun auch einige Tage Zeit bekommen, über die künftige Aufstellung zu beraten, so Merz.

Wird Friedrich Merz für den Posten des CDU-Vorsitzen kandidieren? Nach entsprechenden Medienberichten will sich der Politiker keine Bestätigung seiner Ambitionen abringen lassen. Allerdings dementiert er diese auch nicht.

Der Unionspolitiker Friedrich Merz hat Berichte, dass er für den CDU-Vorsitz kandidieren will, auch auf mehrfache Nachfragen bei einem Mittelstandsforum in Berlin nicht bestätigt - allerdings auch nicht dementiert. Aus seinem engsten Umfeld war am Mittwoch bekannt geworden, dass Merz entschlossen sei, für den Parteivorsitz zu kandidieren.

Auf die konkrete Nachfrage des Moderators, ob er für den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur antrete, antwortete Merz nicht direkt. Jene, die zur Übernahme von Verantwortung bereit seien, müssten nun auch einige Tage Zeit bekommen, über die künftige Aufstellung zu beraten. Zugleich betonte er, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer habe Recht mit der Auffassung, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in eine Hand gehörten.

Weiter sagte Merz, dass es noch vor den Sommerferien eine Personalentscheidung geben werde. Diese Entscheidung sollte für die Union ein "Aufbruch nach vorne bedeuten". Allerdings müsse diese von einem Bundesparteitag getroffen werden - dieser werden frühestens in acht Wochen stattfinden, so Merz. "Und die Zeit müssen wir uns nehmen."

Neben Merz gelten auch Gesundheitsminister Jens Spahn und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet als Anwärter auf den CDU-Vorsitz. Kramp-Karrenbauer will kommende Woche mit allen drei Männern Gespräche führen, um die Weichen für die neue Aufstellung ihrer Partei zu stellen.