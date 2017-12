Politik

Anschlagsplan auf Schlossplatz?: Polizei fasst Karlsruher Terrorverdächtigen

In Karlsruhe stürmen Spezialkräfte der Polizei die Wohnung eines 29-jährigen IS-Rückkehrers. Grund sind mutmaßliche Pläne für einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz im Herzen der Fächerstadt.

Spezialkräfte der Polizei haben in Karlsruhe einen Mann festgenommen, der die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt und in der Stadt einen Anschlag geplant haben soll. Der 29-jährige Dasbar W. sei dringend verdächtig, eine schwere staatsgefährdete Straftat vorbereitet zu haben, teilte der Generalbundesanwalt mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler habe er erwogen, mit einem Fahrzeug einen Anschlag auf die Stände rund um die Eisfläche auf dem Karlsruher Schlossplatz zu begehen. Ab Ende August 2017 habe er die Örtlichkeiten rund um das Karlsruher Schloss ausgekundschaftet. Seit September habe er sich vergeblich bei verschiedenen Paketdiensten um eine Anstellung als Fahrer beworben.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hat W. die deutsche Staatsbürgerschaft. Er soll 2015 von Deutschland aus den IS unterstützt haben und Propaganda-Videos für die Terrororganisation erstellt haben. Im selben Jahr sei er in den Irak ausgereist und habe sich dort dem IS angeschlossen. Dabei sei er im Gebrauch mit Schusswaffen ausgebildet worden und habe in Erbil mögliche Anschlagsziele ausgekundschaftet. Im Sommer kehrte er demnach nach Deutschland zurück.

Die Spezialkräfte durchsuchten die Wohnung des 29-Jährigen. Am Donnerstag soll er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

Quelle: n-tv.de