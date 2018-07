Politik

"Boris, komm zu uns!": Russen verspotten Johnson

Der Rücktritt des britischen Außenministers Johnson sorgt in Russland für Genugtuung. Im Moskauer Außenministerium und im russischen Fernsehen wird gestichelt. Kein Wunder, die russisch-britischen Beziehungen sind derzeit sehr angespannt.

"Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen", sagt ein altes Sprichwort. In Russland hat der Rücktritt des britischen Außenministers Boris Johnson jedenfalls für Hohn und Spott gesorgt. Das Regierungsschiff von Premierministerin Theresa May sei so löcherig, dass selbst der "britische König der politischen Exzentrik" von Bord gehe, lästerte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf Facebook.

Die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland sind angespannt vor allem wegen des Giftanschlags auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter Julia. Die Vorwürfe gegen Russland fielen auf die britische Führung zurück, schrieb Sacharowa weiter. "Es ist eine Sache, an russischen Bürgern wie den Skripals zu experimentieren, eine andere Sache, wenn es die eigenen Leute sind."

"Du kriegst eine eigene Show"

Johnson hatte in seinem Jahr als Außenminister auch Moskau besucht. Er stritt mit seinem Kollegen Sergej Lawrow, zu einer Entspannung kam es nicht. "Boris, komm zu uns!", schrieb die Chefredakteurin des russischen Staatssenders RT, Margarita Simonjan, ironisch auf Twitter. "Du kriegst eine eigene Show. Zum Beispiel 'Das Leben der Tiere'."

Ein personeller Wechsel in London berge die kleine Chance auf einen Wandel, schrieb der Außenpolitiker Konstantin Kossatschow vom Föderationsrat. Im Grundsatz werde sich aber an der antirussischen Politik in Großbritannien nichts ändern.

Quelle: n-tv.de