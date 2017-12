Politik

Modell für Koalitionsvertrag: SPD erwägt Mut zur Lücke

Die Ehe für alle hat die SPD in weiten Teilen gegen die Willen der Union durchgesetzt. Ein derartiges Vorgehen mit anderen Mehrheit´en können sich die Sozialdemokraten weiter vorstellen. Mit der Union fixiert

In der SPD wird angesichts des Widerstands gegen eine große Koalition eine bislang noch nicht da gewesene Form der Regierungszusammenarbeit geprüft. Parteichef Martin Schulz erläuterte in der Fraktionssitzung ein Modell, bei dem nur bestimmte Projekte im Koalitionsvertrag verankert werden, andere aber bewusst offen bleiben, damit sie im Bundestag diskutiert und ausverhandelt werden. Das würde mehr Raum geben zur Profilierung.

So könnten auch aktuelle Strömungen in der Gesellschaft in den vier Jahren einer solchen Regierungskooperation aufgenommen werden, erläuterte Schulz. "Das wäre eventuell eine Brücke, über die viele in der SPD gehen könnten", hieß es.

In der SPD wird heute der Koalitionsvertrag mit der Union von 2013 kritisch gesehen. Auf 185 Seiten wurde seinerzeit alles bis in das letzte Detail verhandelt und dann vier Jahre lang in Gesetze gegossen - am Ende war vielen Bürgern nicht klar, wer etwa für die Durchsetzung des Mindestlohns verantwortlich war.

Die SPD fürchtet ohne stärkere Profilierungsmöglichkeiten wieder als Verlierer aus einer großen Koalition zu gehen. Wenn bestimmte Themen offen bleiben, könnte die SPD - so das Kalkül - beim Ringen um Projekte deutlicher machen, wer wofür steht und was auf wessen Betreiben durchgesetzt wird, notfalls auch mit anderen Mehrheiten. Als ein Beispiel gilt die gegen die Union durchgesetze sogenannte Ehe für alle, die auch Schwulen und Lesben die Ehe ermöglicht hat.

Quelle: n-tv.de