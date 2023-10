Noch nicht zurück in Deutschland Schülergruppe aus Ettlingen verlässt Israel per Flugzeug Artikel anhören

Eine Gruppe von Berufsschülern ist zum Austausch in Israel in der Nähe des Gazastreifens, als der Krieg losbricht. Sie wird erst in der Negev-Wüste in Sicherheit gebracht und dann per Flugzeug ausgeflogen. Noch sind die Jugendlichen und ihre Begleiter aber nicht zurück in Deutschland.

Elf Berufsschüler und ihre Begleiter aus dem Landkreis Karlsruhe haben Israel per Flugzeug verlassen und sind in Sicherheit gebracht worden. Die Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 19 Jahren und die drei Begleiter befinden sich nach den Worten einer Sprecherin des Landratsamtes Karlsruhe in einem anderen Land. Wo genau, wurde nicht mitgeteilt.

"Wir arbeiten jetzt daran, die Gruppe von dort aus an einen Zielflughafen in Deutschland weiterreisen zu lassen", hieß es. Wann die Jugendlichen und ihre Begleiter zurück in Deutschland sind, sei wegen der "angespannten Situation an den Flughäfen" noch unklar. "Die vorzeitige Ausreise ist in Eigenregie gemeinsam mit der Expertise und großen Unterstützung der israelischen Partner vor Ort gelungen", wie es weiter hieß.

Mehr zum Thema Warten auf Ausreise aus Israel Schülergruppe aus Ettlingen in Negev-Wüste evakuiert

Die Gruppe war zu einem Austausch in der Region Scha'ar HaNegev, einer Partnerregion von Karlsruhe. Scha'ar HaNegev grenzt direkt an den Gazastreifen. Die Gruppe war kurz nach Beginn der Attacken der islamistischen Hamas an einen sicheren Ort fernab der Kampfhandlungen gebracht worden. Der SWR hatte gemeldet, dass es sich dabei um ein Hotel in der Negev-Wüste gehandelt haben soll. Seitdem war daran gearbeitet worden, die Jugendlichen mitsamt Begleitpersonen auszufliegen.

Der Aufenthalt war im Rahmen des deutsch-israelischen Jugendaustausches am beruflichen Bildungszentrum Ettlingen organisiert worden. Den Austausch gibt es seit 2009, dabei verbringen die Teilnehmer jeweils eine Woche in den Familien ihrer jeweiligen Austauschpartner.