Der abgewählte US-Präsident Trump erkennt seine Niederlage nach wie vor nicht an. Vielmehr spricht er weiter von Wahlbetrug. Gegenstimmen ignoriert er - oder noch schlimmer: Er feuert diejenigen, die ihm widersprechen. So wie jetzt den obersten Wahlsicherheitsbeamten.

Zwei Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl hat der abgewählte Amtsinhaber Donald Trump seinen obersten Wahlsicherheitsbeamten gefeuert, nachdem dieser die Behauptungen des Präsidenten über Wahlbetrug zurückgewiesen hatte. Chris Krebs sei "mit sofortiger Wirkung als Chef der Cybersicherheitsbehörde (CISA) entlassen", schrieb Trump auf Twitter.

Krebs' jüngste Erklärung zur Sicherheit der Wahl 2020 "war höchst ungenau, weil es massive Unregelmäßigkeiten und Betrug gab", fügte der Präsident als Begründung an. Trump hatte die Wahl am 3. November gegen seinen Herausforderer Joe Biden von den Demokraten verloren, will seine Niederlage bislang nicht eingestehen. Der Amtsinhaber spricht von angeblichem Wahlbetrug und hat eine Reihe von Klagen eingereicht. Trump blockiert außerdem eine Übergabe der Amtsgeschäfte an Bidens Übergangsteam.

Krebs und weitere führende Vertreter von US-Behörden hatten Trumps anhaltende Vorwürfe in einer gemeinsamen Erklärung zurückgewiesen - natürlich ohne den Präsidenten dabei beim Namen zu nennen. "Die Wahl am 3. November war die sicherste in der amerikanischen Geschichte", hieß es in der Stellungnahme. Sie wiesen darauf hin, dass die Abstimmung nicht durch den Einsatz von Computersoftware manipuliert worden sei. "Es gibt keine Belege dafür, dass ein Abstimmungssystem Stimmen gelöscht oder verändert hätte - oder auf irgendwelche Weise kompromittiert worden wäre", hieß es in der Erklärung mit der Vereinigung der Wahlleiter der Bundesstaaten.