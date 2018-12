US-Verteidigungsminister Mattis will die Entscheidung, Truppen aus Syrien abzuziehen nicht mittragen und will das Pentagon in zwei Monaten verlassen. Das lässt US-Präsident Trump nicht auf sich sitzen - und setzt Mattis schon zum Jahreswechsel vor die Türe.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, schon zum neuen Jahr einen Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums vorzunehmen. Er twitterte, er werde den bisherigen Stellvertreter Patrick Shanahan vorerst mit der Leitung der Behörde betrauen, er trage den Titel "amtierender Verteidigungsminister". Er ergänzte: "Er wird großartig sein." Vorgänger James Mattis hatte seinen Abgang eigentlich für Ende Februar angekündigt.

Die Personalrochade ist Ergebnis inhaltlicher Differenzen zwischen Mattis und Trump. Der Minister stieß sich zuletzt an Trumps Einschätzung, der IS sei weitgehend besiegt und der damit verbundenen Entscheidung, US-Truppen aus Syrien abzuziehen. Im Zuge dessen kündigte auch der US-Sondergesandte für den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Brett McGurk, seinen Rücktritt an. Statt im Februar scheide er bereits am 31. Dezember aus dem Amt, teilte das Außenministerium mit.