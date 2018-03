Politik

"Operation Olivenzweig" am Ende?: Türkei kontrolliert Afrin nun vollständig

Vergangene Woche marschieren die türkische Armee und ihre Verbündeten bereits in Afrin ein, nun wollen sie die Stadt endgültig unter ihre Kontrolle gebracht haben. Bewohner dürfen in ihre Häuser zurückkehren.

Türkische Truppen und mit ihnen verbündete Milizen haben nach Informationen des türkischen Militärs die kurdische Region Afrin im Norden Syriens vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Aus Armeekreisen verlautete, dass die verbleibenden Dörfer über Nacht besetzt worden seien. Die Einwohner könnten nun sicher in ihre Häuser zurückkehren.

Am vergangenen Wochenende hatten türkische Einheiten zusammen mit der verbündeten Freien Syrischen Armee (FSA) die Hauptstadt Afrin der gleichnamigen Region eingenommen. Im Anschluss hatte es noch vereinzelt Kämpfe mit einigen kurdischen Einheiten in der Stadt gegeben, die vereinzelt Widerstand leisteten. Die türkischen Streitkräfte teilten mit, das Gebiet werde von Minen und Sprengsätzen säubern zu wollen.

Die Türkei zielt mit ihrer Offensive auf die Kurdenmiliz YPG, die sie als verlängerten Arm der PKK betrachtet. Die PKK steht in der Türkei, Europa und den USA auf der Terrorliste. Die YPG dagegen ist wichtiger Partner der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Afrin ist eine von drei kurdischen Kantonen in Nordsyrien an der Grenze zur Türkei. Diese will mit der Militäraktion verhindern, dass sich ein zusammenhängendes kurdisches Einflussgebiet vom Irak über Syrien bis in die Türkei bildet.

Quelle: n-tv.de