In puncto Leistungen gibt es bei den Basis-Kombiprodukten deutliche Unterschiede.

Die beste Nachricht: Gute Leistungen gibt es auch zu vergleichsweise niedrigen Kosten. Sowohl in der Leistungs- als auch in der Kostenanalyse bei einem Test des Deutschen Instituts für Service-Qualität überzeugen die Anbieter. Fünf Rechtsschutzversicherer erzielen das Qualitätsurteil "sehr gut", die weiteren acht schneiden mit einem guten Ergebnis ab.

Kosten- und Leistungsvergleich lohnt

Sowohl bei den Basis- als auch den leistungsstarken Premium-Kombiprodukten kann bei der Wahl des günstigsten anstelle des teuersten Tarifs erheblich gespart werden. Je nach Profil (Versicherungsnehmer) liegt das Sparpotenzial bei den Basis-Tarifen bei bis zu 55,3 Prozent, bei den Premium-Tarifen sogar bei maximal 57,1 Prozent. Spannendes Detail: Die jeweils günstigste Versicherung ohne Selbstbehalt ist kostengünstiger als die meisten Tarife mit 150 Euro Selbstbeteiligung - im Basis- wie auch Premium-Segment.

In puncto Leistungen gibt es bei den Basis-Kombiprodukten deutliche Unterschiede: In der Analyse reichen die Ergebnisse von "sehr gut" bis "ausreichend". Wer buchstäblich auf Nummer sicher gehen will, kann auch einen der Premium-Tarife wählen. Diese verfügen alle über einen Leistungsumfang, der auf einem hohen bis sehr hohen Niveau liegt. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, rät: "Der persönliche Bedarf ist entscheidend. Einige Basis-Tarife sind trotz der meist niedrigeren Kosten mit umfangreichen Leistungen ausgestattet. Dagegen punkten fast alle Premium-Tarife im Leistungsbereich mit sehr guten Ergebnissen - hier können die Kosten letztlich den Ausschlag geben."

Das Ranking

Testsieger ist KS/Auxilia mit dem Qualitätsurteil "sehr gut". Der Versicherer überzeugt mit den leistungsstärksten Kombitarifen aus Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz im Basis- wie auch Premiumbereich. Sowohl bei den speziellen Leistungen als auch den Vertragsbedingungen und dem Versicherungsumfang schneidet das Unternehmen am besten ab. Auch die vergleichsweise niedrigen Prämien der Selbstbehalt-Tarife tragen zum Gesamtsieg bei. Ein Produkt ohne Selbstbeteiligung bietet der Versicherer zum Testzeitpunkt nicht an.

Auf Platz zwei positioniert sich WGV (Qualitätsurteil: "sehr gut"). Im Rahmen der Leistungs- und Kostenanalyse erzielt das Unternehmen jeweils sehr gute Ergebnisse. Insbesondere die im Test besten allgemeinen Leistungs- und Tarifmerkmale sowie die in allen untersuchten Fällen niedrigsten Kosten der Basis- und Premium-Tarife mit 150 Euro Selbstbehalt überzeugen. Produkte ohne Selbstbeteiligung zählen nicht zum Portfolio.

Rang drei belegt Roland Rechtsschutz mit einem ebenfalls sehr guten Gesamtergebnis. Ausschlaggebend für das positive Abschneiden sind vor allem die sehr umfangreichen Leistungen der Basis- und Premium-Produkte, die im Test am drittbesten abschneiden. Unter dem Kostenaspekt profiliert sich der Versicherer mit einem sehr attraktiven Basis-Tarif mit Selbstbehalt.