Die schlechte Nachricht lautet: Putzen muss sein. Und zwar leider regelmäßig. Die gute ist, es gibt Unterstützung beim Schrubben. Denn mit dem richtigen Allzweck­reiniger im Wischwasser oder auch pur, kommt Glanz in die Bude. Warentest verrät den klaren Testsieger.

Egal ob in Küche, Bad oder WC, ein Allzweck- oder Universalreiniger hilft, die Wohnung sauber zu halten. Die werden vor allem zum Bodenwischen und unver­dünnt zum Entfernen hartnä­ckiger Flecken benutzt. In der aktuellen Untersuchung der Stiftung Warentest mussten sich 13 Alles­reiniger deshalb in diesen zwei Disziplinen beweisen. Einmal verdünnt im Wisch­wasser, um so Fett-Staub-Schmutz von Fliesen zu entfernen und das andere Mal mussten sie pur eine härtere Variante dieser Art von Schmutz schonend beseitigen.

Ergebnis? Das Gros der Allzweck­reiniger im Test über­zeugte mit einer blitzsauberen Reinigungs­leistung, allen voran der sehr gute Testsieger von Rossmann. Der "Domol Allzweckreiniger Limettenfrische" kann mit blitzsauberer Reinigungsleistung überzeugen. Er kostet verdünnt angewendet 5 Cent pro 5-Liter-Eimer Wischwasser. Sieben weitere Mittel schneiden gut ab - darunter die günstigen Eigenmarken von DM ("Denkmit Allzweckreiniger Limetten-Zauber"), Edeka ("Gut & Günstig Allzweckreiniger Zitronenduft"), Lidl ("W5 Allzweckreiniger Frisch & Sauber Zitronenfrische") und Rewe ("Ja Allzweckreiniger Ocean"), die 1 bis 2 Cent pro Eimer Wischwasser kosten, sowie die etwas teureren Reiniger Frosch, Meister Proper und Sodasan, das laut Anbieter seine Rezeptur geändert hat.

Nicht alle Schmutz-Herausforderungen werden gemeistert

Zwei Allzweck­reiniger im Test scheitern hingegen am hartnä­ckigen Schmutz und bleiben auch verdünnt deutlich hinter der Leistung der besten Allzweck­reiniger zurück ("Ajax Ultra 7 Zitronen Frische" und "Essential AllzweckReiniger Lemon" von Ecover. Ein Mittel ist "mangelhaft": Sagrotan belastet, nach Dosieranleitung verdünnt, die Gewässer sehr stark mit dem desinfizierenden Wirkstoff Benzalkoniumchlorid. Obwohl Sagrotan sehr gut reinigt, raten die Tester von dem Produkt ab.

Und trotz der viel­versprechenden Bezeichnungen sollte von den Reinigungs­mitteln nicht zu viel erwarten werden. Fett und Staub lassen sie zwar verschwinden, aber gegen Kalkseife, Überge­kochtes oder klebrige Sirupflecken konnten sie wenig ausrichten, wie die Untersuchung zeigt. Kein Einziger konnte dagegen wirklich etwas ausrichten. Da die Anbieter allerdings auch keine Erfolge für diese Schmutz-Herausforderungen versprechen, fließen die schwachen Leistungen in diesen Prüfungen nicht ins Ergebnis ein.

Zudem hat die Stiftung Warentest erst­mals bei Reinigungs­mitteln geprüft, wie gut sich die Behälter der Allzweck­reiniger im Test recyceln lassen. Die Flaschen von vier Mitteln (Aldi Nord, Der General, DM und Lidl) stören das Recycling, weil sich ihre Etiketten oder deren Kleber nicht ablösen lassen.