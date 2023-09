Chips gehen eigentlich immer. Allergiker sollten beim Griff in die Tüte derzeit aber vorsichtig sein. Denn in den "Funny-Chips Chipsfrisch ungarisch" wurde versehentlich die Geschmacksrichtung "Sour Cream" abgefüllt. Und die enthalten Milch. Hier ist der Rückruf.

Der Snack-Hersteller Intersnack SE mit Sitz in Köln ruft seinen Artikel "Funny-frisch Chipsfrisch ungarisch" in der 150-Gramm-Packung zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in wenigen Packungen des vom Markt genommenen Produktes statt Kartoffelchips der Geschmacksrichtung "ungarisch" Produkte der Geschmacksrichtung "Sour Cream" abgefüllt, wie produktwarnung.eu informiert.

Betroffen ist die Chargennummer LHB 32 B Mindeshaltbarkeitsdatum 01.01.24. Dass für den Geschmack "Sour Cream" verwendete Gewürz enthält das Allergen Milch, das nicht auf der Verpackung deklariert ist.

Aktuell ist die betroffene Ware in folgenden Bundesländern im Umlauf:

Baden-Württemberg

Bayern

Bremen

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Schleswig-Holstein

Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Allergikern

Das Ausmaß einer möglichen allergischen Reaktion kann individuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Die abgepackte Ware sei zwar von einwandfreier Qualität, schreibt Intersnack in einer Pressemitteilung. "Bei dem Rückruf handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Personen, die an einer Milcheiweißallergie oder Laktoseintoleranz leiden." Alle anderen Personen können das Produkt bedenkenlos verzehren, so Intersnack.

Intersnack SE bittet die Verbraucher, ein Foto des betroffenen Produktes, auf dem die Chargennummer ersichtlich ist, an die Kontaktadresse Verbraucherservice Funny-frisch zu senden. Das erworbene Produkt soll dann ersetzt werden.