Auch wenn es gerade gar nicht danach aussieht, es dürfte bald kühler werden. Und über kurz oder lang, wird sich das auch wieder an rauen, trockenen und rissigen Lippen zeigen. Um dem entgegenzuwirken, schmieren sich viele Menschen ihre Lippen mit Pflegeprodukten ein. Was die so taugen, hat Warentest untersucht.

Weich und geschmeidig sollen sie sein, die Lippen. Um dies zu erreichen, schmieren sich viele Menschen ihre Lippen mit Pflegestiften ein. Was aber in einigen Fällen unterlassen werden sollte. Denn Heavy User verspeisen unbeabsichtigt einige Stifte im Jahr.

Da sollte dann auch die Qualität stimmen. Ob dem so ist, ist die Stiftung Warentest nachgegangen und hat 30 Lippenpflegestifte, ob als Drehstift, im Tiegel oder in der Tube, wie Labello, Blistex und Co untersucht. Zu Preisen zwischen 0,99 und 26,90 Euro pro 10 Gramm.

Resultat? 20 Produkte im Test sind empfehlenswert. 10 Produkte enthalten aber kritische Mineralölbestandteile – darunter auch bekannte Marken. MOSH (Mineral oil saturated hydrocarbons) reichern sich möglicher­weise im Körper an. Gesundheitliche Folgen sind bisher nicht abschließend geklärt. Moah (Mineral oil aromatic hydrocarbons) mit speziellen chemischen Strukturen können das genetische Material der menschlichen Zellen verändern und Krebs verursachen. Der Test zeigt, dass viele Anbieter auf die kritischen Stoffe mittlerweile verzichten und ihre Rezepturen inzwischen umge­stellt haben.

Keine Suchtgefahr

Allerdings eben doch nicht alle. So sind diese etwa noch im "Lip Smacker Disney Frozen II Lippenpflegestift Stronger Strawberry" (5,00 Euro pro 10 Gramm, im "Primark PS Mangonificent Lip Balm (1,11 Euro)und "Read my Lips 7 Up Lip Balm (5,85 Euro) aufzuspüren gewesen.

Einen klassischen Testsieger kürten die Tester im aktuellen Test aber nicht. Es wurden keine Noten vergeben. Denn wie gut die Stifte und Cremes die Lippen pflegen, wurde nicht geprüft. Klar ist, dass der Fett­film, den die Produkte erzeugen, für ein gepflegtes Hautgefühl sorgt. Ohne Lippenbal­sam wird die Haut dagegen als unangenehm trocken und gespannt wahr­genommen. Wer immer wieder nach­cremen möchte, ist nicht etwa süchtig nach den Produkten. Es handelt sich vielmehr um einen Gewöhnungs­effekt. Und der ist unbe­denk­lich, beruhigt Warentest.

Bedenkenlos benutzt werden, da als empfehlenswert bewertet, können unter anderem diese besonders günstigen Produkte: "Rossmann Isana Lippenpflege Classic" (1,65 Euro), "Müller Aveo Lippenpflege Classic" (0,99 Euro) und "DM Balea Sensitive Lippenpflege" (beide 0,99 Euro). Aber auch Klassiker wie "Bebe Classic Lippenpflege" (3,05 Euro), "Labello" (4,05 Euro) und "Blistex" (8,10 Euro) kommen ohne kritische Mineralölbestände aus.