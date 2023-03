Wer an einer Sehschwäche leidet, kommt am Augenoptiker nicht vorbei. Gefragt sind gute Beratung, ein breites Angebot und ein ansprechender Service. Dass zahlreiche Augenoptiker den Kunden-Erwartungen gerecht werden, zeigt eine aktuelle Untersuchung.

Ein aktueller Test des Deutschen Instituts für Service-Qualität zeigt, dass die Augenoptiker-Branche aktuell eine hohe Kundenorientierung beweist: Drei Unternehmen erzielen das Qualitätsurteil "sehr gut" - weitere fünf bieten eine gute Service-Qualität. Lediglich zwei Augenoptiker-Filialketten kommen über ein befriedigendes Gesamtergebnis nicht hinaus.

Professionelle und freundliche Beratungen

Die Beratungskompetenz ist die besondere Stärke der Branche: Das fachkundige Personal gibt korrekte, verständliche Auskünfte und berät souverän. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen sich zudem Zeit für die Kundschaft und treten sehr freundlich und hilfsbereit auf.

Gute Ergebnisse erzielen auch das Angebot und das Filialumfeld. Die Augenoptiker bieten insgesamt eine große Auswahl an Brillen für Damen, Herren und Kinder - auch an Sonnen- und Lesebrillen ist ein breites Sortiment vorhanden. Bei Kontaktlinsen können allerdings nicht alle Anbieter durch ein vielfältiges Angebot überzeugen.

Die Filialen selbst punkten häufig mit ansprechenden, meist barrierefrei gestalteten Räumlichkeiten, einer angenehmen Atmosphäre und einem sauberen Umfeld.

Die Servicestudie deckt aber auch Defizite auf: So fällt beispielsweise die Reaktion auf Beschwerden nicht immer kundenorientiert aus und in den Kaufberatungen wurden nicht in allen Fällen auch Produktalternativen präsentiert. Ebenfalls ausbaufähig sind die Öffnungszeiten - gerade samstags sind viele Filialen nur sehr eingeschränkt geöffnet.

Auch Extras sorgen für guten Service

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, sieht weitere Stärken: "Engagierte sowie kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der große Pluspunkt beim Augenoptiker. Hinzu kommt, dass viele Filialen Extras bieten, zum Beispiel die kostenlose Reinigung oder Justierung der Brille oder das Probetragen von Kontaktlinsen. Auch mit diesen Zusatzservices können sich die Anbieter vor Ort gegenüber der Konkurrenz im Internet profilieren."

Das Ranking

Mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" geht Brillen Rottler als Testsieger aus der Servicestudie hervor. Die sehr fachkundigen Angestellten gehen individuell auf die Kundinnen und Kunden ein und richten die Beratungen gut auf deren Bedarf aus. Sie geben verständliche Auskünfte, stellen den Kunden- bzw. Produktnutzen gut dar und treten sehr freundlich auf. Auch die Filialen selbst überzeugen, etwa mit einladender Gestaltung, angenehmer Raumatmosphäre und Sauberkeit. Darüber hinaus trägt auch die sehr große Angebotsvielfalt zum Testsieg bei.

Platz zwei sichert sich Apollo Optik (Qualitätsurteil: "sehr gut"). Die Filialen verfügen über das im Vergleich umfangreichste Angebot - sowohl hinsichtlich des Brillensortiments als auch in puncto Kontaktlinsen, Reinigungsmittel und Zubehör. Die kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treten motiviert sowie souverän auf und beraten bedarfsgerecht. Zudem präsentieren sich die Filialen ausgesprochen sauber und ansprechend gestaltet.

Den dritten Rang belegt Pro Optik, ebenfalls mit einem sehr guten Resultat. Die freundlichen Angestellten beraten kompetent, nehmen sich viel Zeit für die Kundengespräche und ermöglichen eine einfache Lösung der Anliegen. Neben dem ansprechenden Filialumfeld überzeugt auch das Angebot inklusive des umfangreichen Sortiments an Kontaktlinsen und Brillenzubehör.