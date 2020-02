Überraschung: Auch echte Kerle legen Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Wenn der unvermeidliche Bart im Gesicht noch Platz lässt, wird auch hier gecremt, was das Zeug hält. Öko-Test weiß, mit welchen Produkten geschmiert werden darf.

Keine leichten Zeiten, um Mann zu sein, klagt so mancher. Denn die Emanzipation schreitet voran. Doch nicht nur Frauen wollen bei vermeintlichen Männerthemen punkten. Umgekehrt entdecken auch immer mehr Kerle, dass ein zumindest gepflegtes Äußeres nicht nur länger der Damenwelt vorbehalten ist. Sie marschieren denn auch zunehmend in eine andere als der ihnen angestammten Richtung. Stichwort: Selbstoptimierung.

Entsprechend oft greifen Männer nun auch zur Cremetube. Doch auch die männliche Gesichtshaut hat es schwer. Denn sie wird durch die Rasur - so sie denn stattfindet - mechanisch deutlich stärker beansprucht als die weibliche. Obschon meistens dicker, ist Männerhaut keineswegs die sprichwörtliche harte Schale. Umso wichtiger also, dass sie mit der richtigen Gesichtscreme richtig gepflegt wird.

Öko-Test wollte deshalb wissen, mit welchen Produkten unbedenklich geschmiert werden darf und hat 20 Männer­-Gesichtscremes geprüft.

Problematischen Inhaltsstoffe

Ergebnis: Männer müssen für eine gute Gesichtscreme nicht viel Geld ausgeben. Sieben Gesichtscremes schneiden im Test "sehr gut" ab, sechs davon haben eine Naturkosmetikzertifizierung. Weitere acht Produkte sind "gut". Zwei sind immerhin noch "befriedigend". Zwei weitere fallen dagegen mit "mangelhaft" durch, eine Creme erhält die Note "ungenügend". Untersucht wurden Produkte zu Preisen zwischen 1,70 Euro und 26,66 Euro.

Von hinten angefangen, sind wir mit dem Höchstpreis gleich beim Testverlierer, der "Biotherm Homme Aquapower Feuchtigkeitspflege". Das teuerste Produkt der Untersuchung ist auch das schlechteste ("ungenügend"). Denn es enthält die meisten problematischen Inhaltsstoffe. Unter anderem wies das Labor darin künstlichen Moschusduft nach, genauer Galaxolid (HHCB). HHCB ist gewässergefährdend. Auch aufzufinden waren bei der Creme künstliche Silikone wie die Verbindungen Cyclopentasiloxan und Cyclohexasiloxan. Diese stehen besonders in der Kritik, weil sie sich in der Umwelt nur schwer abbauen und ebenfalls das Leben in Gewässern gefährden.

Erfreulicher wird es bei den deutlich günstigeren Produkten. So wurden unter anderem die "Alverde Men Hydro Nature 24h Feuchtigkeitscreme" von Dm (3,25 Euro für 50 ml) und die "Cosnature Men All-in-one Hydro-Fluid Hopfen Gesichtspflege" von Cosmolux (3,79 Euro) für "sehr gut" befunden. Gleiches gilt für die deutlich teureren Cremes von "Lavera Men Sensitiv Pflegende Feuchtigkeitscreme" (11,65 Euro) und die "Weleda Feuchtigkeitscreme für den Mann" (16,58 Euro).

Übrigens: Männer sollten sich nicht an der Creme ihrer Partnerin bedienen. Denn deren Pflege sei zu reichhaltig. Demnach haben Männer in der Regel eine fettigere Haut, deshalb wird eher zu einer Feuchtigkeitspflege als zu einer fettreichen Creme geraten.