Das Angebot an Ausdauer- und Kraftgeräten kann in den meisten Fitnessstudios überzeugen.

Die bundesweiten Fitnessstudio-Ketten sind jedem sportiven Geist ein Begriff, aber gerade in den Großstädten buhlen auch etliche regionale Anbieter um neue Mitglieder. Können Beratung, Probetraining und Angebot hier überzeugen? Eine Studie gibt Aufschluss.

Welche regionalen Fitnessstudios am meisten bieten, zeigt ein Test vom Deutschen Institut für Service-Qualität in den Metropolen Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main.

Die Fitnessstudios können insgesamt mit einer guten Service-Qualität überzeugen. Dabei präsentierten sich die Anbieter in der Mainmetropole Frankfurt am stärksten (Qualitätsurteile von "sehr gut" bis "gut"; im Schnitt 80,9 Punkte). Das Schlusslicht unter den fünf untersuchten Großstadtregionen bildet Berlin (Qualitätsurteile von "gut" bis "befriedigend"; 68,8 Punkte).

Trainingsumfeld top, Betreuung ausbaufähig

Die Studios sind ansprechend gestaltet, bieten meist eine angenehme Atmosphäre und punkten mit Sauberkeit - sowohl der Trainingsräumlichkeiten und der Geräte als auch der Sanitärbereiche. Zudem kann das Angebot an Ausdauer- und Kraftgeräten in den meisten Fitnessstudios überzeugen. Verbesserungsfähig ist dagegen oft die Betreuung: Häufig nehmen die Trainerinnen und Trainer zu wenig aktiv Kontakt zu Trainierenden auf, zum Beispiel, um bei Übungsausführungen korrigierend einzugreifen; auch kostenlose Fitnesstests für die Interessenten sind nicht die Regel.

Gute Beratung für Neueinsteiger

Mehr zum Thema Sport unter Strom EMS-Studios im Service-Test

Erfreulich: Interessenten werden in den Studios meist korrekt und strukturiert beraten. Die freundlichen, motivierten Fitness-Expertinnen und -Experten nehmen sich genügend Zeit und geben oft umfassende Auskünfte. Im Rahmen der Probetrainings tritt aber fallweise ein Manko auf: Vorhandene gesundheitliche Probleme und die aktuelle Verfassung der Trainierenden werden nicht immer detailliert erfragt und analysiert. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Regionale Fitness-Anbieter sind oft eine echte Alternative zu den großen Fitnessstudio-Ketten. Für eine Terminvereinbarung ist ein vorheriger Anruf sinnvoll - und auch, um die Konditionen zu erfragen. So ist zum Beispiel selbst ein Probetraining nicht in allen Fitnessstudios kostenlos."

Die besten regionalen Fitnessstudio-Ketten

Berlin:

Testsieger ist Fit Sportstudio mit dem Qualitätsurteil "gut". Die Fitness-Studio-Kette punktet insbesondere im Bereich Beratung und Probetraining: Interessenten werden fachlich korrekt, sehr individuell und umfassend beraten. Die freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treten zudem motiviert auf und sorgen für eine angenehme Gesprächsatmosphäre. Telefonische Terminanfragen beantworten die Angestellten ebenfalls sehr freundlich und lösungsorientiert. Auf den Rängen zwei und drei folgen Superfit und Crunch Fit (beide "befriedigend").

Hamburg:

Testsieger ist Meridian Spa & Fitness (Qualitätsurteil: "sehr gut"). Die Studios sind ansprechend gestaltet, sauber und überzeugen mit einer sehr guten Ausstattung an Kraft- und Ausdauergeräten. Die Trainerinnen und Trainer beraten kompetent sowie strukturiert. Zudem werden in den Probetrainings die sportlichen Aktivitäten und Kundenwünsche detailliert analysiert und der Trainingsnutzen umfassend erläutert. Sports Club (Qualitätsurteil: "gut") positioniert sich auf Platz zwei. Fitnessallianz und Elbgym (beide "befriedigend") belegen die Ränge drei und vier.

München:

Testsieger ist Speedfitness mit dem Qualitätsurteil "gut". Insbesondere in puncto Beratung und Probetraining präsentiert sich die Fitnessstudio-Kette sehr gut aufgestellt. Die Beraterinnen und Berater erläutern den Trainingsablauf ausgesprochen gut und analysieren genau die Ziele, bisherigen sportlichen Aktivitäten sowie die möglichen gesundheitlichen Probleme der Interessenten. Positiv zudem: In den Tests wird bei fehlerhafter Ausführung von Übungen sehr gut korrigierend eingegriffen. Auf den Rängen zwei und drei platzieren sich Body + Soul Group und Fit Star, beide ebenfalls mit dem Qualitätsurteil "gut".

Köln:

Testsieger ist Just Fit (Qualitätsurteil: "gut"). In den Bereichen Beratung und Probetraining wie auch bei den Trainingsbedingungen und dem Angebot ist die Fitnessstudio-Kette im Vergleich führend. Die Trainerinnen und Trainer nehmen sich Zeit und beraten individuell und verständlich. Im Anbietervergleich punktet Just Fit auch mit Zusatzservices wie vorhandenen Solarien und Saunen. Auf Platz zwei und drei positionieren sich in der Domstadt Xtrafit ("gut") vor Flexx Fitness ("befriedigend").

Frankfurt am Main:

Testsieger ist Prime Time Fitness (Qualitätsurteil: "sehr gut"). Die freundlichen, motivierten Angestellten beraten fachkundig, vollständig und strukturiert; dabei werden bedarfsgerechte Empfehlungen ausgesprochen. In den Probetrainings erläutern die Trainerinnen und Trainer die Geräte und Übungen sehr ausführlich. Am Telefon kommt es zudem nur zu kurzen Wartezeiten und bei Terminvereinbarungen wird gut auf die Wünsche der Interessenten eingegangen. Die folgenden Ränge belegen Fitseveneleven ("sehr gut") vor Elements ("gut").