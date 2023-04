Mehr als 16 Millionen Katzen leben in deutschen Haushalten. Die vielen Mitbewohner muss man erstmal satt bekommen. Zum Beispiel mit Trockenfutter. Das hat Warentest untersucht - mit meist überzeugendem Ergebnis.

Die Eleganz, der Individualismus und wahlweise die Verschmustheit oder die Kratzbürstigkeit von Katzen üben auf deren Besitzer hierzulande einen besonderen Reiz aus. In keinem anderen westeuropäischen Staat werden mehr Katzen gehalten, wobei sich deren Anzahl hierzulande in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt hat, wie eine Statista-Auswertung zeigt. Die meisten Tiere müssen allerdings ihr Leben wenig artgerecht in Einzelhaft fristen - womit sie derzeit das Schicksal von ein paar Millionen Menschen teilen. Schön, wenn den Stubentigern dann wenigstens das Fressen schmeckt und die Tiere gesund bleiben.

Mit dem richtigen Katzenfutter zum Beispiel. Die Tiere sind eigentlich ausgemachte Fleischfresser. Sie brauchen Eiweiß, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe. Ein Alleinfuttermittel muss das Tier ausreichend mit diesen Nährstoffen vorsorgen. Es darf keine Schadstoffe enthalten und auf der Packung sollten Fütterungsempfehlungen stehen, die zum Energiebedarf der Katze passen.

Jedes zweite Futter kann eine Katze sehr gut ernähren

Die Stiftung Warentest hat 22 Katzentrockenfutter untersucht, zu Preisen zwischen 7 und 75 Cent pro Tagesration. Alle Produkte im Test sind als Allein­futtermittel deklariert. Das heißt: Sie müssen Katzen mit allen lebens­wichtigen Nähr­stoffen versorgen und auch die auf der Packung angegebenen Empfehlungen zur Portionierung des Futters müssen stimmen. Unser Test zeigte, dass darauf aber nicht bei allen Produkten Verlass ist. Neben klassischem Trockenfutter mit Fleisch wurden auch drei vegane Futter geprüft.

Ergebnis: Jedes zweite untersuchte Futter kann eine Katze sehr gut ernähren. Unter anderem wurden die "Attica Knuspermenü Knusprige Mischung mit Rind" von Netto (7 Cent pro Tagesration), das "Real Nature Wilderness Ranger's Forest Adul" von Fressnapf (57 Cent) und das "Sanabelle Adult mit Strauß" (59 Cent) mit der Bestnote "sehr gut" bewertet.

Mehr zum Thema Feuchtfutter im Test Gutes Katzenfutter gibt's schon für 22 Cent

Mit "gut" konnten unter anderem die Katzenfutter-Eigenmarken von DM, Kaufland für auch nur 7 Cent überzeugen. Das vegane Produkt "Ami One Planet Everyday love for cats" (60 Cent) konnte immerhin ein "befriedigend" ergattern.

Beim ebenfalls fleischlosen "Benevo Adult Original" reichte es hingegen nicht. Wegen Mängeln bei der ernährungsphysiologischen Qualität wurde das Futter mit "mangelhaft" bewertet.