Langes Arbeiten auf schlecht einge­stellten Schreib­tisch­drehstühlen kann auf Dauer der Gesundheit schaden. Auch, wenn sie ansonsten guten Sitzkomfort bieten. Warentest hat Schreib­tisch­stühle für daheim getestet - und kommt bei einigen ohne Rückenschmerzen davon.

Ein Bürostuhl kann noch so gut sein! Wenn er sich nicht auf die Körpermaße anpassen lässt, drohen Nacken- und Rücken­schmerzen. Die will keiner, aber mithilfe der Stiftung Warentest kann Schlimmeres verhindert werden. Denn die hat 13 Bürostühle zu Preisen zwischen 229 und 390 Euro untersucht.

Ein Ergebnis: Der Preis spielt nicht die entscheidende Rolle. Das teuerste Modell "Porta Mondo Metas M1" (5,0/Preis rund 390 Euro) erhielt die Note "mangelhaft". Entscheidender ist demnach die Einstellung des Stuhls. Fünf Modelle schneiden denn auch "gut" ab, darunter auch der vergleichsweise günstige Stuhl "Nowy Styl Navigo" (2,2/ circa 230 Euro). Testsieger wurde der Bürostuhl "Dauphin to strike comfort pro sk 9248" (2,0/ Preis rund 350 Euro).

Warnung vor Verletzungsgefahr

Etwas beunruhigend warnt Warentest vor der großen Verletzungsgefahr, die bei manchen Bürostühlen besteht. "Jeder zweite Kandidat im Test hat ein Sicherheitsproblem. Sieben Stühle bergen die Gefahr, dass sich Personen beispielsweise die Finger unter den Armlehnen einklemmen oder an scharfen Kanten schneiden", schreiben die Tester. Der sicherste Stuhl im Vergleich ist der "Interstuhl Every is 1 EV111" ("gut"/2,3/circa 380 Euro).

Und die Schadstoffbelastung? Bei einem Stuhl fiel ein potenziell krebserregender Stoff im Bezug der Rückenlehne auf, ein anderer Stuhl setzt Warentest zufolge Formaldehyd frei, das ebenfalls im Verdacht steht, krebserregend zu sein. In beiden Fällen liegt die Schadstofffreisetzung aber unterhalb der zugelassenen Grenzwerte. Ansonsten gab es in dieser Hinsicht erfreulicherweise keine Auffälligkeiten.

Doch nicht nur ein hochwertiger Bürostuhl ist wichtig, sondern auch die richtige - individuelle - Einstellung. Dafür empfiehlt die Stiftung Warentest folgende Schritte.

Den S tuhl richtig einstellen

Schritt 1

Oft haben Bürostühle einen gewölbten Bereich am unteren Ende der Rückenlehne. Dieser sollte mit dem Beckenrand in Kontakt bleiben.

Schritt 2

Während der Einstellung der Sitzhöhe müssen die Füße flach auf dem Boden stehen. Gut ist die Sitzhöhe, wenn Ober- und Unterschenkel einen 90-Grad-Winkel bilden.

Schritt 3

Auch die Sitztiefe ist wichtig. "Sie stimmt, wenn die Lehne das Becken stützen kann und zugleich zwischen Kniekehle und Sitzvorderkante drei bis vier Fingerbreiten Platz bleiben", so die Warentest-Experten.

Schritt 4

Zum Schluss die Arme auf den Armlehnen ablegen. Ober- und Unterarme sollten bei entspannter Schulterhaltung etwa im 90-Grad-Winkel zueinander stehen.