"Einmal nachjustieren, bitte…" Was im Online-Brillen-Shop schwer möglich ist, zählt beim Augenoptiker vor Ort fast selbstverständlich zum Service. Und mehr noch: Gerade in puncto Beratung sind die Leistungen hier oft überzeugend, wie eine Untersuchung zeigt.

Der klassische Augenoptiker bietet gegenüber dem Brillen-Shop im Internet dann doch ein paar Vorteile. Zum Beispiel, wenn kurzerhand Hand an die Sehhilfe gelegt werden muss. Und auch wer auf die persönliche Beratung nicht verzichten möchte, wählt den Weg zu einem Fachgeschäft vor Ort.

Die Branche zeichnet sich durch eine hohe Kundenorientierung aus: Sieben Unternehmen erzielen ein gutes Serviceergebnis, der Testsieger sichert sich das Qualitätsurteil "sehr gut". Dabei stellt sich die Beratungskompetenz als besondere Stärke heraus, wie die aktuelle Studie vom Deutschen Institut für Service-Qualität belegt.

Fachkundige Beratungen, kleinere Schwachpunkte

Das kompetente Fachpersonal gibt korrekte, leicht verständliche Auskünfte und berät souverän. Auch nehmen sich die Mitarbeiter Zeit für die Kunden und treten sehr freundlich und hilfsbereit auf.

Trotz oftmals überzeugender Leistungen deckt der Test auch Verbesserungspotenzial auf. So werden die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse nicht immer ausreichend erfasst - nicht einmal jeder zweite Berater erfragt die Preisvorstellung des Kunden. Auch das Trageverhalten bleibt häufiger unberücksichtigt. Zudem fallen beim Thema Sonnenbrillen die Beratungen teils zu oberflächlich aus, etwa hinsichtlich der verschiedenen Filterkategorien und jeweiligen Einsatzzwecke.

Nur kurze Wartezeiten in den Filialen

Bereits nach durchschnittlich zwei Minuten steht den Kunden ein Mitarbeiter für die Beratung zur Verfügung - ein weiterer Service-Pluspunkt. Auch das Umfeld überzeugt: Die Filialen sind ansprechend gestaltet und bieten Raum für die übersichtliche Präsentation des breiten Angebots an Herren-, Damen- und Sonnenbrillen sowie an Kontaktlinsen.

Kostenlose Extras wie eine Reinigung oder Feinjustierung der Brille ist außerdem fast überall Standard. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, haben die Optiker im Test überzeugt: "Die Augenoptiker können mit ebenso freundlichen wie fachkundigen Beratungen punkten und erfüllen damit häufig die Erwartungen der Kunden. Mit ihrer Servicestärke liefern die Unternehmen ein schlagkräftiges Argument für den stationären Fachhandel."

Die besten Augenoptiker

Mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" geht Optiker Bode als Testsieger aus der Studie hervor. Die sehr freundlichen und motivierten Mitarbeiter beantworten alle Fragen korrekt und gehen individuell auf das Anliegen der Kunden ein. Ihre Ausführungen sind leicht verständlich, und die Vorteile der verschiedenen Brillen werden gut aufgezeigt. Das vielfältige Brillensortiment umfasst eine große Auswahl an verschiedenen Marken und Modellen. Die Filialen überzeugen darüber hinaus mit einer sehr ansprechenden Gestaltung.

Den zweiten Rang erzielt Optik Matt (Qualitätsurteil: "gut"). Die Berater analysieren gezielt die Bedürfnisse der Kunden, indem sie die Sehstärke, das Trageverhalten und den Verwendungszweck der neuen Brille erfragen. Das freundliche Personal nimmt sich zudem viel Zeit für die Kunden und reagiert vergleichsweise souverän und professionell auf Beschwerden.

Auf Rang drei positioniert sich Kind (Qualitätsurteil: "gut"). Die Mitarbeiter bieten stets aktiv ihre Hilfe an, nehmen sich Zeit für den Kunden und sorgen so für eine ausgesprochen angenehme Beratungsatmosphäre. Die Wartezeiten bis zur Beratung sind hier im Durchschnitt am kürzesten. Zudem werden die Brillen und Kontaktlinsen besonders ansprechend präsentiert.