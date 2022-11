Durch die hohe Inflation steigt für viele Menschen das Risiko, dass der Dispokredit in Anspruch genommen wird. Wer sein Konto dauerhaft überzieht, sollte über einen Ratenkredit nachdenken. Wie attraktiv die Angebote im Internet sind und welchen Online-Service die Unternehmen bieten, zeigt ein Test.

Satte 3,99 Prozentpunkte - so groß ist die Differenz zwischen dem günstigsten und höchsten Ratenkredit-Zins in einem untersuchten Fall (Kredit über 5.000 Euro, 24 Monate Laufzeit), dies zeigt eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Kreditzinsen variieren stark

In diesem Test-Szenario bieten zwei Filialbanken und eine Direktbank den attraktivsten Zinssatz - am "teuersten" ist hier das Angebot einer weiteren Filialbank. Im Schnitt bieten allerdings die Onlineprodukte der Direktbanken die niedrigsten Effektivzinsen, gefolgt von den Filialbanken sowie den Kreditspezialisten. Einen bonitätsunabhängigen Zins bieten von allen untersuchten Anbietern aktuell nur zwei Direktbanken.

Auch die Produktausstattung spielt eine große Rolle, da diese die Flexibilität für die Kreditnehmenden bestimmt. So ist es zum Beispiel längst nicht überall möglich, die Kreditrate zu ändern oder den Kredit nachträglich aufzustocken. Ebenfalls sind die Option der Sondertilgung oder der Vollrückzahlung ohne Vorfälligkeitsentschädigung abhängig vom Produkt und dem Kreditgeber.

Online-Service oft gut

Die Websites der meisten Ratenkredit-Anbieter stellen sich als eine hilfreiche Informationsquelle dar und punkten mit einer hohen Bedienungsfreundlichkeit. Von den 27 getesteten Instituten und Vergleichsportalen können sich in diesem Bereich vier das Urteil "sehr gut" sichern - darunter zwei Direktbanken, die auch insgesamt beim Online-Service die Nase vorn haben. Auch die Kreditspezialisten sowie die Filialbanken bieten aber im Schnitt einen guten Service im Internet.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, rät zum Vergleichen: "Aufgrund der erheblichen Unterschiede bei Zins und Ausstattung ist ein Vergleich dringend zu empfehlen. Das geht komfortabel im Internet, etwa auf Vergleichsportalen. Auch wenn diese nicht den gesamten Angebotsmarkt abdecken, können doch gerade die besten unter ihnen für einen sehr hilfreichen Überblick sorgen."

Die besten Unternehmen

Filialbanken

Die Targobank (Qualitätsurteil: "gut") ist Testsieger im Bereich der Filialbanken. Das Kreditprodukt bietet die im Vergleich beste Ausstattung. Das Angebot umfasst u. a. ein 28-tägiges Widerrufs-/Rücktrittsrecht, die Möglichkeit von Ratenerhöhungen und -senkungen, weitere flexible Ausgestaltungsmöglichkeiten sowie kostenfreie Jahreskontoauszüge. Zudem überzeugt der Online-Service der Targobank, etwa dank des sehr hohen Informationswerts des Internetauftritts. Auf den Rängen zwei und drei platzieren sich Santander vor der Deutschen Bank, beide erzielen ebenfalls das Qualitätsurteil "gut".

Direktbanken

Comdirect (Qualitätsurteil: "gut") ist Testsieger der Direktbanken. Der Anbieter überzeugt im Rahmen der Produktanalyse mit dem niedrigsten bonitätsunabhängigen Zinssatz in allen untersuchten Szenarien. Das Kreditprodukt bietet die Möglichkeit von Ratenerhöhungen und Änderungen des Zahlungszeitpunktes. Auch der Online-Service ist dank einer informativen und bedienungsfreundlichen Website gut. Den zweiten Platz belegt Volkswagen Financial Services vor 1822direkt auf Rang drei, beide ebenfalls mit einem guten Gesamtergebnis.

Kreditspezialisten

Testsieger unter den Kreditspezialisten ist die SWK Bank (Qualitätsurteil: "gut"). In allen Test-Szenarien gewährt der Anbieter den attraktivsten Zinssatz unter allen Spezialisten. Ein Alleinstellungsmerkmal ist zudem die gebotene volle Flexibilität während der Kreditlaufzeit, was zum Beispiel die Möglichkeit von Ratensenkungen, Änderungen des Zahlungszeitpunktes und kostenfreie Sondertilgungen umfasst. In puncto Online-Service überzeugt insbesondere die Bedienungsfreundlichkeit des Internetauftritts. Den zweiten Rang belegt die Creditplus Bank mit dem Qualitätsurteil "gut" vor der Barclays Bank ("befriedigend") auf Platz drei.

Vergleichsportale

Den besten Online-Service unter den Vergleichsportalen bietet FinanceScout24 mit dem Qualitätsurteil "sehr gut". Sowohl der Informationsgehalt als auch die Bedienungsfreundlichkeit der Website ist sehr hoch. Den zweiten Rang belegt Check24 (Qualitätsurteil: "gut"), das nicht nur einen Vergleich, sondern auch eine Online-Initiierung der Kreditanfrage bietet. Mit einem ebenfalls guten Ergebnis positioniert sich Verivox auf Platz drei.