Beruflicher Erfolg hängt häufig nicht nur von guten Leistungen und Fachwissen ab, sondern auch von Positionierung und Vermarktung der eigenen Person. Wie es gelingen kann, Präsenz zu zeigen, ohne überheblich zu wirken, zeigen Ihnen die folgenden Tipps.

Um beruflich voranzukommen, sind nicht nur Leistung und Fachkompetenz wichtig - beides muss auch von potenziellen Arbeitgebern und Vorgesetzten wahrgenommen werden. Damit dies funktioniert, ist eine gezielte Kommunikation der eigenen Fähigkeiten notwendig. Denn fehlende Wertschätzung und Anerkennung liegen nicht immer an der Ignoranz der Vorgesetzten, auch (falsche) Bescheidenheit kann dafür verantwortlich sein. Das soll allerdings keine Aufforderung sein, sich übertrieben in Szene zu setzen. Vielmehr gilt es, Ihr spezifisches Fachwissen, besondere Kompetenzen und Soft Skills zu kombinieren, um Ihr Profil als Mitarbeiter zu schärfen und positiv hervorzuheben. Die folgenden Tipps helfen Ihnen, die für Sie passende Selbstmarketing-Strategie zu entwickeln - mit der Sie sich wohlfühlen und nicht übersehen werden.

1. Stärken-Schwächen-Analyse

Prof. Dr. Norbert Rohleder ist Professor für Human Resource Management und Soziale Interaktion an der Hochschule Mainz.

Um Ihre Fähigkeiten ins richtige Licht zu rücken, müssen Sie diese zuerst einmal kennen. Im Marketing spricht man von "Unique Selling Proposition" oder "Alleinstellungsmerkmal", also die Eigenschaft eines Produkts, die es von anderen unterscheidet. Überlegen Sie, was an Ihrer Arbeit einzigartig ist, was Sie und Ihre Leistungen besonders wertvoll für Ihr Unternehmen macht - Ihre spezifische Kombination aus Fachwissen, Persönlichkeit und Können. Vielleicht bleiben Sie selbst unter größtem Termindruck ruhig und besonnen? Oder Sie stellen sich beharrlich einer Herausforderung, bis Sie die Lösung finden - wo Ihre Kollegen schon längst das Handtuch geworfen haben? Erstellen Sie eine Liste mit all den Fähigkeiten, Eigenschaften und Situationen, die Sie besonders gut beherrschen oder in denen Sie zufrieden und stolz sind.

2. Überlegte Kommunikation

Ihre Kommunikationskultur hinterlässt bei Ihren Kollegen und Vorgesetzten einen beständigen Eindruck von Ihrer Person, sind sie doch tagtäglich damit konfrontiert. Wie Sie sich äußern, welche Dinge Sie offen ansprechen und wann Sie schweigen - Kommunikation prägt Ihr individuelles Mitarbeiterprofil entscheidend. Setzen Sie im Dialog also auf Augenhöhe, Transparenz und wertschätzende Umgangsformen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre fachlichen Kompetenzen und vermeiden Sie Tratsch und Besserwisserei. Auch andere in einem Meeting zu Wort kommen zu lassen, ist Teil einer gelungenen Kommunikationskultur. Auf diese Weise etablieren Sie sich im Team als unkomplizierter Ansprechpartner mit Expertise, der zurate gezogen werden kann, wenn es einmal knifflig wird.

3. Strukturierte Arbeitsweise

Die Zeiten, als ein vollgepackter Schreibtisch als Zeichen von Fleiß und Genialität galt, sind lange vorbei. Äußeres Chaos wird von vielen als mangelnde Organisationsfähigkeit wahrgenommen - Äußerlichkeiten werden rasch mit inneren Qualitäten assoziiert. Eine aufgeräumte, gut organisierte Umgebung vereinfacht und unterstützt nicht nur das produktive Arbeiten, sondern lässt Sie auch strukturiert und zielorientiert erscheinen. Und wenn es darum geht, an komplexen, herausfordernden Projekten beteiligt zu werden, kann Ihnen eine noch so sympathische Unorganisiertheit nur im Wege stehen - wer möchte sich schon das Chaos ins Team holen? Strukturiert zu arbeiten, bedeutet überdies, die Konsequenzen des eigenen Handelns absehen zu können, im Sinne der unternehmerischen Zielstellungen zu agieren sowie Risiko- und Chancenpotenziale frühzeitig zu erkennen.

4. Zielbewusste Weiterbildung

Können Sie nach absolvierter Fortbildung einen zertifizierten Abschluss vorweisen, ist das nicht nur gut für Ihr Selbstbewusstsein, sondern auch ein offizieller Nachweis neu erlangter Qualifikationen. Daneben können und sollten Sie sich informell weiterbilden: Lesen Sie zum Beispiel aktuelle Fachpublikationen, um den Anschluss an sich wandelndes Fachvokabular zu halten und Innovationen nicht unerkannt vorbeiziehen zu lassen. Anhand aktueller Stellenanzeigen aus Ihrer Branche können Sie sich einen Überblick über die gefragten Qualifikationen für vergleichbare Positionen verschaffen und gegebenenfalls bei Ihren eigenen Kenntnissen und Fähigkeiten nachjustieren. Investieren Sie in Ihre Weiterbildung auch finanziell, falls Ihr Arbeitgeber Ihnen eine solche Unterstützung nicht zusagen kann. Damit signalisieren Sie Interesse an beruflichen Inhalten und den Willen, sich permanent zu verbessern - Eigenschaften, die Sie für Vorgesetzte attraktiv machen.

5. Erfolgreiches Netzwerken

Die richtigen Bekanntschaften im professionellen Umfeld eröffnen Ihnen nicht nur neue Optionen, falls es am aktuellen Arbeitsplatz nicht vorangeht. Ein gut vernetzter, erfahrener Mitarbeiter mit Blick für relevante Entwicklungen in seinem Arbeitsbereich, wertvollen Branchenkontakten und vielleicht einem informellen Draht zu Wettbewerbern wird von Vorgesetzten geschätzt. Netzwerken Sie nicht nur über die Grenzen Ihres Unternehmens hinaus, sondern pflegen Sie auch unternehmensinterne Kontakte. So bleiben Sie unter den Kollegen präsent, werden schneller berücksichtigt, wenn jemand mit Ihren Qualifikationen gebraucht wird, und können sich mit Ihrer Expertise profilieren. Integrieren Sie aktiv junge Kollegen in wichtige Prozesse - so gewinnen Sie nicht nur loyale Mitarbeiter, sondern etablieren sich auch als guter Teamplayer.

6. Anpassungsfähigkeit

Weite Bereiche der modernen Arbeitswelt sind durch sich rasch verändernde Anforderungen geprägt. Flexibilität ist unter diesen Bedingungen eine bedeutende Grundlage für erfolgreiches Arbeiten und gelingende Karriereentwicklung. Der Umgang mit Unwägbarkeiten ist eine wichtige Kompetenz - und besonnene Krisenmanager sind angesichts unerwarteter, vielleicht schwerwiegender Problemkonstellationen gefragte Kollegen. Erfolgreiches Engagement in diesem Bereich dringt auch zur Führungsetage durch. Auch oder gerade, wenn Sie sich mit Veränderungen schwertun, können Sie Ihre Anpassungsfähigkeit trainieren. Geeignete Zusatzqualifikationen, auch wenn sie zunächst fachfremd erscheinen mögen, können zum Beispiel spezifische IT- oder sprachliche Kenntnisse, soziale Kompetenzen wie Konfliktmanagement und Mediation sein.

Zum Schluss: Bringen Sie sich ins Gespräch

Ihre Stärken-Schwächen-Analyse und die bisher genannten Aspekte können die Basis für Ihr Selbstmarketing bilden. Stellen Sie Ihre Stärken als gewinnbringende Merkmale Ihrer Arbeit dar und weisen Sie darauf hin, wie wesentlich sie für die von Ihnen erreichten Ergebnisse sind. Auf den Punkt gebracht geht es darum, Ihre Leistungen sichtbar zu machen und damit positiv bei Vorgesetzten und Kollegen aufzufallen. Die größte Herausforderung dabei ist, die eigenen Leistungen ins Gespräch zu bringen, ohne angeberisch oder wichtigtuerisch zu wirken. Subtilität und Zurückhaltung sind hier gefragt.

Ihre Sichtbarkeit verbessern Sie auch mit professionellen Profilen in den einschlägigen Online-Communitys, wie LinkedIn oder XING - gerade, wenn Sie sich neuen Arbeitgebern als attraktive Fachkraft präsentieren möchten.

Doch denken Sie daran: Nur wenn hinter Ihren Selbstmarketingbemühungen tatsächlich auch Expertise, Kompetenz und Persönlichkeit stehen, werden Sie auf Dauer erfolgreich sein - letztlich sind es die Resultate Ihrer Arbeit, die eine bleibende Wirkung hinterlassen müssen, nicht das Reden darüber. Mit wohldosierten und gut platzierten Hinweisen in Ihrem Sinne helfen Sie nur ein wenig nach!

