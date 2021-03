Abwaschen, saugen, Bad putzen? Pah. Nichts nervt so sehr wie Staubwischen. Doch es gibt Helfer. Mikrofasertücher sind wahre Staubfresser. Einweg-Staubwedel hingegen putzen meist mäßig bis schlecht, wie Warentest beim Reinemachen festgestellt hat.

Staub ist lästig. Aber leider so ziemlich überall in der Wohnung zu finden. Zumindest bei jenen, die ihre Bude nicht wirklich gründlich und regelmäßig auf Vordermann bringen. Am Boden hilft dabei ein guter Sauger oder auch Roboter. Auf Ablagen, Schränken und Büchern hingegen wird die Eliminierung wirklich anstrengend. Aber zumindest gibt es Hilfsmittel. Etwa den Staubwedel oder das Staubtuch.

Die Stiftung Warentest hat 16 entsprechende Produkte zum Staubwischen getestet - sechs Mikrofasertücher und zehn Staubwedel. Ergebnis: Letztere sind auf den ersten Blick zwar praktisch, konnten im Test aber nicht überzeugen. Sie sind nicht nur deutlich weniger nachhaltig als Tücher, acht von zehn schaffen es auch nicht, Staub gut zu entfernen.

Nur zwei Wedel sind "gut"

Spezielle elektrostatische Staubwedel und -tücher sollen Staub, Haare und Co. wie von Zauberhand magnetisch festhalten und den Schmutz damit schnell und einfach entfernen. Doch im Putz-Test von Warentest zeigte sich: So gut wie beworben funktioniert das bei den Wedeln längst nicht. Nur zwei Kandidaten bekannter Marken, die Modelle von Swiffer und Pronto, können Staub und Schmutz gut entfernen - und das auch nur auf glatten Flächen. Das Swiffer Duster Staubmagnet-Kit (circa 3,30 Euro, "gut",1,7) konnte den gewischten Schmutz mit seinen imprägnierten Fasern als einziger Kandidat insgesamt sehr gut festhalten.

Alle Staubtücher überzeugen

Aber der Pronto Plumero Staub X-press (2,70 Euro, "gut", 1,9) kann zumindest auf glatten Flächen mithalten. Alle anderen günstigeren Einwegprodukte aus der Drogerie wurden nur "ausreichend" oder "mangelhaft" bewertet (Note 4,3 oder schlechter).

Dafür schneiden alle getesteten neun Staubtücher "gut" ab. Die waschbaren Tücher wie das Vileda Microfibre Magic Staubtuch (3,50 Euro, Note 1,8) und der dm Profissimo Staub-Zauber (2,45 Euro, Note 2,0) überstehen dabei ebenso wie das teurere Tuch von Spontex (Microfibre X 4, 4,20 Euro, Note 2,0) zahlreiche Waschgänge in der Maschine, ohne an Funktionsfähigkeit zu verlieren. Auch die getesteten Wegwerf-Staubtücher erfüllen alle ihren Zweck, sind aber weniger nachhaltig.

Stiftung Warentest empfiehlt übrigens, die Tücher bei 40 Grad mit Colorwaschmittel ohne Bleiche zu waschen und zum Trocknen aufzuhängen.