Auf Nummer sicher Warum eine Hundehaftpflicht so wichtig ist

Wenn die Haustiere etwas in der Wohnung oder außerhalb anstellen, kann die Haftpflichtversicherung sehr hilfreich sein.

Wenn der Hund etwas anstellt, kann das für den Halter richtig teuer werden. Wer einen Hund hat, sollte daher generell eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen, rät Warentest. Schon für unter 50 Euro im Jahr ist der Vierbeiner gut versichert.

Hundehalter sollten sich mit einer speziellen Hundehaftpflichtversicherung finanziell für den Ernstfall wappnen. Das rät die Stiftung Warentest. Denn richtet der Vierbeiner etwas an, haften Frauchen und Herrchen mit dem gesamten Privatvermögen, berichtet die Stiftung in ihrer Zeitschrift "Finanztest" (Ausgabe 1/2022). Jedoch böten nicht alle Versicherer den nötigen Grundschutz.

"Finanztest" hat anhand von zwei Modellhunden der Rassen Jack Russell und Labrador insgesamt 105 Versicherungstarife verglichen. Demnach gibt es günstige Policen für weniger als 50 Euro im Jahr (Schwarzwälder Versicherung), Halter können aber auch das Dreifache ausgeben. "Hundebesitzer holen sich am besten mehrere Angebote für ihren Hund ein", lautet der Ratschlag.

Nach Angaben der Tester sollte der Grundschutz eine Versicherungssumme von mindestens zehn Millionen Euro für Personen- und Sachschäden umfassen - und zwar "auch für eine einzelne geschädigte Person". Denn jagt der Hund etwa einer Katze auf einer Straße hinterher und verursacht einen Verkehrsunfall mit Personenschaden, kann es schnell teuer werden.

Verstöße gegen Leinenpflicht mitversichern

Der Schutz sollte auch greifen, wenn der Halter gegen allgemeine Leinen- oder Maulkorbpflichten verstoßen hat, oder wenn der Hund während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts oder beim Gassigehen mit einer dritten Person Schäden anrichtet. Mieter achten am besten auch darauf, dass mitversichert ist, wenn das Tier in der Wohnung etwas anstellt, also etwa Türen zerkratzt. "Finanztest" empfiehlt hier eine Deckungssumme von mindestens 500.000 Euro.

Ein Welpenschutz, der den Nachwuchs der Hündin bis mindestens sechs Monate umfasst, könne ebenfalls lohnen. Und auch sogenannte Deckschäden lassen sich versichern - wenn ein Rüde ungewollt Nachwuchs zum Beispiel mit einer teuren Rassehündin zeugt.

Das günstigste Angebot ermittelte "Finanztest" für einen Labrador bei der Schwarzwälder Versicherung für 48 Euro jährlich mit einer Versicherungssumme von 10 Millionen Euro. Für einen Jack Russell Terrier wird es für Halter beim Anbieter Adam Riese am günstigsten: 46 Euro Prämie pro Jahr bei 15 Millionen Euro Versicherungsschutz. Laufende Verträge können laut dem "Finanztest"-Bericht mit einer Dreimonatsfrist zum Ende des Versicherungsjahres gekündigt werden.

In jedem fünften Haushalt lebt ein Hund

Nach Angaben des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) leben in einem Fünftel der deutschen Haushalte (21 Prozent) insgesamt 10,7 Millionen Hunde. In sechs Bundesländern ist der Abschluss einer Hundehaftpflichtversicherung für Halter laut "Finanztest" sogar Pflicht. Dies gilt für Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.