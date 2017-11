Reise

Harte Strafe in Thailand möglich: Urlauber zeigen vor Tempel Hinterteile

Manche Urlaubsspäße können böse enden. Zwei US-Amerikaner machen ein Foto mit ihren nackten Hintern vor einem thailändischem Tempel und posten es. Bei der Ausreise werden sie festgenommen, bekommen eine Geldstrafe, doch möglicherweise droht Schlimmeres.

Pietätloses Verhalten führt in Thailand zu großem Ärger. Das müssen nun auch zwei US-amerikanische Touristen erfahren, die sich dort schlecht benommen haben: Sie hatten ein Foto veröffentlicht, das sie mit nacktem Hinterteil in einem thailändischen Tempel zeigt. Die beiden 38-Jährigen seien vor ihrer Ausreise am Flughafen der Hauptstadt Bangkok festgenommen und mit einem Bußgeld von jeweils umgerechnet etwa 126 Euro belegt worden, teilte die Ausländerpolizei mit. Ihre Strafe könnte noch deutlich verschärft werden.

Joseph und Travis Dasilva hatten die pikanten Fotos im berühmten Wat-Arun-Tempel aufgenommen und am 24. November bei Instagram hochgeladen. Der am Flussufer gelegene buddhistische Tempel, dessen Turm zu den Wahrzeichen Bangkoks gehört, ist auf dem Logo der thailändischen Touristenbehörde abgebildet. "Wir haben die Genehmigung des Gerichts beantragt, (die beiden US-Touristen) nach dem Gesetz für Cyber-Kriminalität für das Hochladen pornografischer Fotos zu belangen", sagte Jarupat Thongkomol von der Polizeistation in der Nähe des Tempels.

Das Gesetz sieht Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren vor und wird häufig für die Verfolgung von Dissidenten oder Menschen, die das Königshaus beleidigt haben sollen, herangezogen. Das von einer Militärjunta regierte Thailand geht mit großer Härte gegen respektlose Gesten gegenüber religiöser Symbole vor. Der Buddhismus ist die vorherrschende Religion in dem südostasiatischen Land.

Quelle: n-tv.de