Schwere Regenfälle in der Eifel machen die Rennstrecke auf dem Nürburgring zur Aquaplaning-Zone. Nach mehreren Unfällen wird das 24-Stunden-Rennen bis morgen früh unterbrochen.

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist am Samstag nach gut sieben Stunden aus Sicherheitsgründen für unbestimmte Zeit unterbrochen worden. Frühestens um 8.00 Uhr am Sonntagmorgen soll der Wettkampf fortgesetzt werden, hieß es in einer Mitteilung auf Twitter. Eine Entscheidung dahingehend gebe es nicht vor 7.00 Uhr.

Grund waren starke Regenfälle, die in einigen Abschnitten der Rennstrecke zu Aquaplaninggefahr geführt haben. Vor der Unterbrechung durch die Rennleitung hatte es bereits mehrere Unfälle gegeben, die jedoch ohne Verletzte und nur mit Sachschäden verliefen.

"Die Bedingungen wurden in der vergangenen halben Stunde immer schlechter, es gab immer mehr Regen und dadurch stehendes Wasser auf der Bahn. Uns blieb keine andere Wahl als das Rennen zu unterbrechen", sagte Rennleiter Walter Hornung. Er stellte in Aussicht, dass das Rennen in den Morgenstunden wieder aufgenommen werden könnte.