Darf er doch nicht ins Land? Novak Djokovic sitzt in Australien am Flughafen fest.

Der mutmaßlich ungeimpfte Tennis-Superstar Novak Djokovic reist zu den Australian Open an - und scheitert schon an der ersten Hürde. Er soll ein Visum mit einer Ausnahmeregelung besitzen, doch am Flughafen in Melbourne wird ihm die Einreise verweigert. Nun sitzt der Weltranglistenerste dort fest.

Novak Djokovic sitzt offenbar mitten in der Nacht (Ortszeit) am Flughafen im australischen Melbourne fest. Das berichten mehrere Medien des Landes übereinstimmend. Die Nummer eins der Tenniswelt soll versucht haben, mit einem Visum einzureisen, das keine medizinischen Ausnahmen für ungeimpfte Personen zulasse. Die Regierung des Bundesstaates Victoria habe sogar einen späten Antrag des Tennisprofis, Stunden bevor er in Melbourne landete, auf Unterstützung für das Visum des Weltranglistenersten abgelehnt. Der Serbe ist bekennender Impfskeptiker und gibt keine Auskunft über seinen Impfstatus.

Zu den Australian Open in Melbourne dürfen nur geimpfte Tennisspieler einreisen, oder solche, die ein Visum mit einer medizinischen Ausnahmeregelung erhalten haben. Djokovic hatte am Dienstag auf Instagram geschrieben, er sei im Begriff, mit einer solchen Ausnahmegenehmigung nach Australien zu reisen. Damit hatte er knapp zwei Wochen vor dem Auftakt des ersten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison die monatelangen Spekulationen um seine Teilnahme beendet.

Nun ist laut australischer Medien der Weltranglistenerste um 23.30 Uhr Ortszeit in Melbourne gelandet, ein offensichtlich ungültiges Ausnahme-Visum nähre jedoch Zweifel daran, dass die Einreise von Djokovic nach Australien gelingen könne. Am frühen Abend australischer Zeit soll die australische Grenzschutzbehörde die Landesregierung kontaktiert haben, nachdem sie von einem Problem mit dem von Djokovics Team eingereichten Visum erfahren hatte. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger sei ungeimpft und habe versucht, mit einem Visum einzureisen, das keine medizinischen Ausnahmen zulässt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle den Zeitungen "The Age" und "The Herald".

"Werden Novak Djokovic nicht unterstützen"

Daraufhin soll die Grenzschutzbehörde die Regierung von Victoria um Unterstützung gebeten haben, um dem Tennisprofi die Einreise zu erleichtern. Die Beamten des Bundesstaats sollen die Bundesbehörde aufgefordert haben, ihren Antrag schriftlich zu formulieren, und schließlich den Antrag auf Unterstützung abgelehnt haben. Diese Entscheidung spiegelt den Ärger vieler Politiker und Bürger im Land wider, den Djokovic mit seiner Einreise-Ankündigung verursacht hatte. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob Djokovic aufgefordert wird, nach Hause zurückzukehren, oder ob ihm noch die Einreise gewährt wird.

Die Sportministerin des Bundesstaats Victoria, Jaala Pulford, schrieb in zwei Tweets: "Die Regierung hat uns gefragt, ob wir den Visa-Antrag von Novak Djokovic unterstützen. Wir werden Novak Djokovic mit seinem individuellen Visa-Antrag, um bei den Australian Open teilzunehmen, nicht unterstützen." Zwei Punkte habe man in Victoria stets klar kommuniziert: "Visa-Genehmigungen sind immer eine Sache der Regierung. Und medizinische Ausnahmen eine Sache der Ärzte."

Premierminister Scott Morrison hatte zuvor ausreichende Belege für die Ausnahmegenehmigung von Djokovic gefordert. "Er muss das tun, denn wenn er nicht geimpft ist, muss er einen akzeptablen Nachweis erbringen, dass er aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, um Zugang zu den gleichen Reiseregeln wie vollständig geimpfte Reisende zu erhalten", sagte Morrison. Sonst werde der 34 Jahre alte Superstar aus Serbien "im ersten Flieger nach Hause" sitzen, warnte Morrison. Innenministerin Karen Andrews hatte in einer Erklärung mitgeteilt, dass "jede Person, die nach Australien einreisen will, unsere strengen Grenzkontrollen einhalten muss". Keine Person, die bei den Australian Open antritt, würde "eine Sonderbehandlung erfahren".