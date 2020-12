Heurtel kam in der laufenden Euroleague-Saison in 13 Spielen für Barcelona zum Einsatz.

Thomas Heurtel möchte den FC Barcelona verlassen, der Klub erlaubt ihm, für Verhandlungen nach Istanbul zu reisen. Dort spielt das Team ohnehin in der Basketball-Euroleague - doch die gemeinsame Rückreise fällt flach. Grund sollen gleichzeitige Verhandlungen mit dem Erzrivalen sein.

Der französische Basketball-Star Thomas Heurtel ist in einer schier unglaublichen Wechsel-Posse von seinem Klub FC Barcelona auf dem Flughafen von Istanbul zurückgelassen worden und hat damit einen öffentlichen Protest der Spielergewerkschaft ABP ausgelöst. "Gibt es denn nicht wenigstens ein bisschen Menschlichkeit?", fragte die ABP nach dem kleinen Drama kurz vor Weihnachten.

Heurtel war mit Barcelona zum Euroleague-Spiel bei Anadolu Efes (79:86) geflogen. Nach Absprache mit seinem Klub sollte der 31 Jahre alte Spielmacher in der Türkei aber nicht gegen seinen alten Verein zum Einsatz kommen, sondern mit dortigem Topklub Fenerbahce Istanbul über einen Wechsel verhandeln. Vor Ort bekamen die Barca-Verantwortlichen aber laut spanischen Medien spitz, dass sich der 75-malige Nationalspieler auch mit Erzrivale Real Madrid in Vertragsgesprächen befand - und verweigerten Heurtel nach dem Spiel am Dienstagabend den Rückflug mit der Mannschaft.

Die Katalanen hoben Richtung Katalonien ab, und Heurtel blieb rat- wie planlos am Airport zurück. "Um Mitternacht wurde ein Spieler in einer fremden Stadt zurückgelassen", empörte sich die Spielergewerkschaft bei Twitter. Barcelona äußerte sich am Mittwochnachmittag zum Vorfall. In einem mit fünf Unterpunkten versehenen Statement heißt es zunächst, Heurtel sei es "erlaubt worden", für Verhandlungen mit nach Istanbul zu reisen.

Da diese jedoch scheiterten und der Spielmacher nicht den Hygiene-Vorschriften der Euroleague unterlag, habe der Klub verfügt, dass er "nicht mit der Gruppe zurückreise". Allerdings sei Heurtel nicht zurückgelassen worden, sondern habe "ein Hotel, ein Flugticket und alle dafür benötigten Unterlagen erhalten, um am nächsten Tag nach Barcelona zurückzukehren". Kein Zurücklassen am Flughafen also - stattdessen solle "seine Zukunft in den kommenden Tagen geklärt werden".

Heurtel spielt bereits seit 2017 für den FC Barcelona, gewann 2018 und 2019 den spanischen Pokal mit den Katalanen und wurde dabei jeweils als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte der französische Nationalspieler und Europameister von 2013 für zwei weitere Jahre bei den Katalanen unterschrieben. Dass die dabei vereinbarte Option für die Saison 2021/22 gezogen wird, scheint nach den jüngsten Vorkommnissen jedoch unvorstellbar.