Der Sport pausiert, genau wie große Teile der Gesellschaft. Das Coronavirus zwingt damit auch die TV-Sender, die sonst die Wettkämpfe übertragen, zum Umdenken. Statt Fußball, Basketball, Handball und Co. zeigen die Sender etwa Dokumentationen. Doch was bedeutet das für die zahlenden Kunden?

Für Sportfans gibt es derzeit keine Stadionbesuche, aber auch fast keine Live-Übertragungen im Fernsehen: Keine Fußball-Bundesliga bei Sky oder Dazn, keine Formel 1 bei RTL und nur noch ein Minimal-Angebot mit Wintersport bei der ARD. Eine der wenigen Ausnahmen bildete am Samstagmittag die Übertragung vom Biathlon-Weltcup in Kontiolahti. Das Erste zeigt die Verfolgung der Herren und der Damen live aus Finnland.

Der Pay-TV-Sender Sky hofft, dass er die ausgefallenen Live-Sendungen, vor allem die Fußball-Bundesliga, zu späteren Zeitpunkten nachholen kann. "Eine Reihe von Sportveranstaltungen wurde verschoben, aber nicht abgesagt, so dass wir erwarten, diese, wenn sie neu terminiert worden sind, zeigen zu können", sagte Jacques Raynaud, Sport- und Vermarktungs-Chef bei Sky. "Wir sind uns bewusst, dass sich die Situation schnell entwickelt und arbeiten mit Hochdruck daran, auch weiterhin unsere Leistungen für alle unsere Kunden erbringen zu können."

Die Live-Übertragungen sind der wichtigste Teil des Angebotes für die Kunden des Bezahlsenders. Wie bei RTL fällt auch bei Sky am Sonntag die Übertragung des Formel-1-Auftaktes in Australien aus. Der Pay-TV-Sender wolle auf seinen Sportkanälen zunächst ein vollständiges Programm mit Dokumentarfilmen und Archivmaterial anbieten, um die verschobenen Live-Events zu ersetzen, hieß es bei Sky. Weiter läuft der frei zu empfangende Kanal Sky Sports News.

Telekom bietet Erstattung an

In Melbourne wurde wieder eingepackt. (Foto: imago images/eu-images)

Einer ähnlichen Herausforderung sieht sich Dazn ausgesetzt, das neben viel US-Sport unter anderem auch 40 Bundesliga-Partien pro Saison im Programm hat. Mögliche Informationen für Entschädigungen gibt es noch nicht. Der Streamingdienst bietet aber ohnehin den Service an, das Abonnement für bis zu vier Monate zu pausieren. Auf Nachfrage eines Nutzers auf Twitter, ob auch das Jahresabo auf Eis gelegt werden könnte, antwortete Dazn: "Aktuell gibt es hierzu keine neuen News. Die Lage ändert sich ständig und wird von uns täglich neu bewertet."

Die Deutsche Telekom hatte bereits am Freitag mitgeteilt, seinen Kunden wegen des Wegfalls seiner Live-Übertragungen zunächst für einen Monat die Abo-Kosten zu erstatten. Auf MagentaSport sind sonst eigentlich unter anderem die Deutsche Eishockey Liga (DEL), die Basketball Bundesliga (BBL) sowie die 3. Fußball-Liga zu sehen.

"Sportschau" wird gekürzt

Auch die ARD musste gewaltig umstellen. Aufgrund der vieler Absagen von Weltcup-Veranstaltungen im Wintersport sind die Sport-Sendungen am Samstag- und Sonntagmorgen gestrichen worden. Stattdessen lief unter anderem "Die Tierärzte - Retter mit Herz". Vor und nach der Biathlon-Übertragung von der Verfolgung der Herren setzte die ARD auf Dokumentationen. "Biathlon: Eine deutsche Geschichte" und "Alpenrausch im Klimawandel: Der Ausverkauf der Berge" umrahmten die nicht einmal einstündige Live-Sendung vom Herren-Rennen, ehe die Damen-Verfolgung an der Reihe ist.

Am Abend muss die "Sportschau" durch das Fehlen der Fußball-Bundesliga zwangsläufig gekürzt werden. Nach einer halben Stunde des Klassikers unter den Sportsendungen steht der Spielfilm "Miss Sixty" bei der ARD auf dem Programm. Auch für das "Aktuelle Sportstudio" nahm das ZDF eine Verkürzung vor. In Ermangelung von Sportereignissen beraumt das Zweite eine Gesprächsrunde an. Das Thema lautet wenig überraschend: "Auswirkungen des Corona-Virus auf den Fußball und den Sport im Allgemeinen".