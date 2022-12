Im Schach bleibt Magnus Carlsen das Maß der Dinge. Nach dem Sieg im Schnellschach gewinnt der Norweger auch die WM im Blitzschach. Dabei verpasst der 32-Jährige fast sein Auftaktspiel und muss sich zwischen den Partien umziehen.

Magnus Carlsen hat das Titel-Triple perfekt gemacht. Zwei Tage nach dem Gewinn der Schnellschach-WM gewann der Norweger auch den Titel als Weltmeister im Blitzschach. Der 32-Jährige, der zudem Titelträger im klassischen Schach ist, setzte sich bei dem zweitägigen Turnier im kasachischen Almaty mit 16 Punkten aus 21 Partien durch. Laut Regelbuch des Weltverbands FIDE haben die Spieler bei der Blitzschach-WM insgesamt drei Minuten Bedenkzeit plus 2 Sekunden für jeden Zug.

Zweiter wurde Hikarus Nakamura aus den USA vor Haik Mikaeli Martirosyan aus Armenien, die jeweils auf 15 Punkte kamen. Der deutsche Jungprofi Vincent Keymer, der beim Schnellschach-Turnier WM-Zweiter geworden war, belegte mit 13,5 Zählern den 13. Rang. Dabei verlor er unter anderem erneut gegen Carlsen.

Am ersten Tag der Blitzschach-Titelkämpfe hatte Carlsen dabei fast seine Auftaktpartie verpasst. In Jogginghose und Kapuzenpulli war der Norweger erst zur Begegnung gegen den Belarussen Wladislaw Kowaljow geeilt, als diese bereits begonnen hatte, wie Aufnahmen von Medien aus seiner Heimat zeigten. Mit nur noch rund 30 Sekunden auf der Uhr machte er seinen ersten Zug - und gewann die Partie trotzdem.

"Das war mein Fehler", hatte Carlsen anschließend dem norwegischen Rundfunksender NRK gesagt: "Ich steckte im Verkehr fest." Nach Senderangaben hatte sich der 32-Jährige zuvor auf einer vom Veranstalter organisierten Skitour in den Bergen befunden. Die Zeitung "Verdens Gang" bezeichnete den Vorfall bereits als "Jogginghosen-Drama". In seiner nächsten Partie saß Carlsen dann wieder im Sakko am Brett.

Der Titelgewinn im Blitzschach ist für Carlsen bereits der sechste (2009, 2014, 2017, 2018, 2019 und 2022) in dieser Disziplin, im Schnellschach war es der vierte (2014, 2015, 2019 und 2022) - im klassischen Schach verteidigte Carlsen den Titel seit 2013 insgesamt viermal erfolgreich. In diesem Jahr kündigte er jedoch an, 2023 nicht mehr antreten zu wollen.