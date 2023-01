Die DHB-Auswahl absolviert bei der Handball-WM in Polen und Schweden eine Vorrunde ohne Fehl und Tadel. Nach dem 37:21-Kantersieg gegen Algerien warten nun in der Zwischenrunde Argentinien, die Niederlande und Norwegen.

Wahrscheinlich müssen Trainer so sein: Egal, wie gut es für die eigene Mannschaft läuft, egal wie zuverlässig sie abliefert, ständig fühlen sie sich bemüßigt, warnend den Zeigefinger zu heben. Nach dem alten Herberger-Motto: Der nächste Gegner ist immer der schwerste. Alfred Gislason, Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft, bildet da keine Ausnahme. Nach dem richtungweisenden Sieg gegen Serbien, mit dem der Einzug in die Zwischenrunde unter Mitnahme der Idealausbeute von vier Pluspunkten perfekt gemacht worden war, saß der Isländer im Bauch der mächtigen Spodek-Arena in Kattowitz und redete den kommenden Widersacher Algerien stark.

Es helfe zwar extrem, zum Auftakt eines langen Turniers gleich mal zwei Erfolgserlebnisse mitgenommen zu haben, aber nun gelte es, "seriös zu bleiben und auch noch das dritte Spiel durchzuziehen". Ein Spannungsabfall sei unverzeihlich, "wenn man die erste und zweite Aufgabe so gut wie wir gelöst hat".

Die unmissverständliche Ansage an die Mannschaft kam an, wäre aber sowieso kaum nötig gewesen. Das deutsche Team löste die Pflichtaufgabe mit dem Charakter eines Freundschaftsspiels gegen einen weitgehend überforderten Gegner ausgesprochen souverän mit 37:21 (16:9) und behielt damit seine weiße Weste - zum ersten Mal wieder seit 2017.

Der Bundestrainer ist "extrem stolz"

Entsprechend positiv fällt das Zwischenfazit von DHB-Sportvorstand Axel Kromer aus, der in Polen bislang eine "sehr souveräne und abgeklärte Mannschaft" erlebt: "Zudem konnten wir gegen die Algerier die Chance nutzen, mehrere Spieler in die WM reinzubringen." Dem mochte Gislason nicht widersprechen, der sich "äußerst zufrieden" zeigte, "dass die Mannschaft so konzentriert agiert hat".

Im Vorfeld habe der Isländer "ein bisschen Angst gehabt, dass der Dampf raus ist". So blieb nach 60 weitgehend einseitigen Minuten die beruhigende Erkenntnis, "dass die Mannschaft auch dann dicht zusammensteht, wenn wir durchwechseln". Nun sei er "extrem stolz auf die Jungs, dass sie durchgezogen haben". Seine Überschrift zur Vorrunde wählte der Erfolgstrainer so: "Erstes Etappenziel erreicht."

Vor dem Anpfiff hatte Co-Trainer Erik Wudtke verkündet, man wolle "unsere Serie - wenn man nach zwei Siegen überhaupt davon sprechen kann - ausbauen". Als das Spiel dann lief, wurde schnell deutlich, dass die deutsche Bilanz an diesem Abend problemlos auf drei Erfolge ausgebaut würde.

Gislason nutzte die günstige Ausgangslage, um einige seiner Stammkräfte zu schonen und Akteuren zu Spielpraxis zu verhelfen, die im bisherigen Turnierverlauf kaum bis gar keine Einsatzzeiten bekommen hatten. So begannen gegen die Algerier Rune Dahmke (THW Kiel) sowie Simon Ernst und Luca Witzke (beide SC DHFK Leipzig), im weiteren Spielverlauf durften auch Djibil M'bengue (Bergischer HC) und Paul Drux (Füchse Berlin) den Nachweis erbringen, zurecht für eine Weltmeisterschaft nominiert worden zu sein.

Das neuformierte deutsche Team benötigte knappe fünf Minuten, um sich zu sortieren und Spannung aufzubauen. Außenseiter Algerien nutzte das und ging 3:1 in Führung, in der Anfangsphase verwarf Juri Knorr sogar seinen ersten Siebenmeter bei dieser WM. Danach steigerte sich der Spielmacher von den Rhein-Neckar Löwen und mit ihm die gesamte Mannschaft.

Vorne lief das Kombinationsspiel, hinten brachte Torhüter Andreas Wolff die gegnerischen Schützen reihenweise zur Verzweiflung, später reihte Joel Birlehm Parade an Parade. Beim 4:3 ging die DHB-Auswahl erstmals in Führung, die sie in der Folge kontinuierlich ausbaute. Egal, wer auf dem Spielfeld war, bis zur Schlusssirene arbeitete die Mannschaft von Gislason für den mit Abstand deutlichsten seiner drei Vorrundensiege.

"Alle Jungs sind im Turnier angekommen"

Entsprechend gelöst traten die deutschen Spieler kurz nach Spielschluss in der Mixed Zone auf. Kai Häfner, der die 60 Minuten an diesem Abend komplett von draußen verfolgt hatte, lief lachend an den Journalisten vorbei und überließ die Bühne den Kollegen, die gespielt hatten. Zum Beispiel Simon Ernst, der Werbung in eigener Sache gemacht hatte und beteuerte, "sehr glücklich zu sein, dass wir in einer gefährlichen Gruppe so dominiert haben". Zudem sei es "ganz wichtig, dass alle Jungs im Turnier angekommen wind". Rune Damke ergänzte, "besser kannst du nicht in ein Turnier starten, aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen, da kommt noch einiges auf uns zu."

Nun wartet nach der maximal erfolgreich absolvierten Vorrunde mit der Zwischenrunde die nächste Stufe auf dem Weg ins angestrebte Viertelfinale. Die nächsten Aufgaben im Zwei-Tages-Rhythmus heißen Argentinien, die Niederlande sowie die Norweger, für Rechtsaußen Patrick Groetzki "der stärkste Gegner auf unserem Weg". Für den Profi von den Rhein-Neckar Löwen bedeutet das keine Veranlassung nervös zu werden, "schließlich haben wir uns eine gute Ausgangslage erkämpft".

Sein sportlicher Vorgesetzter Alfred Gislason wird mit Sicherheit die richtigen Worte finden, um auch vor dieser Herausforderung die Sinne zu schärfen. Die Chance, das Minimalziel Viertelfinale zu erreichen, ist durch die makellose Vorrunde gewaltig: Ein Sieg könnte fürs Weiterkommen schon reichen. Schon am Donnerstag (15.30 Uhr/ARD und im Liveticker auf ntv.de) trifft das DHB-Team auf Argentinien.