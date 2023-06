Die Florida Panthers sind die Overtime-Spezialisten der diesjährigen NHL-Playoffs: Geht es in die Verlängerung, gewinnen die Panthers. Immer. So auch im dritten Spiel der Stanley-Cup-Finals. Die Serie ist wieder spannend, weil der oberste Krimi-Experte kurz vor Schluss zum Ausgleich trifft.

Die Florida Panthers haben in den Stanley-Cup-Finals den ersten Sieg geholt und den Rückstand auf die Vegas Golden Knights verkleinert. Carter Verhaeghe traf in der Verlängerung zum 3:2 für die Panthers, die erst 2:13 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 ausgeglichen hatten. In der Best-of-Seven-Serie braucht es vier Siege für eine Eishockey-Mannschaft, die Golden Nights führen nun 2:1. Das vierte Spiel ist in der Nacht zu Sonntag erneut in Florida.

"Ich hatte etwas Zeit zum Schießen und ich bin sehr glücklich, dass er rein ist", sagte Verhaeghe. "Wir waren in dieser Situation schon viele Male. Es fühlt sich gut an." Die Panthers haben in den Playoffs dieser Saison alle sieben Partien gewonnen, die in die Verlängerung gingen.

Den Ausgleich für die Panthers erzielte Matthew Tkachuk mit seinem elften Tor in den Playoffs. Der Angreifer war im ersten Drittel hart getroffen worden und danach für lange Zeit in den Katakomben verschwunden. Tkachuk, der auch in diesem so wichtigen Spiel überhaupt die Verlängerung erst erzwang, hatte die Panthers mit einer ganzen Serie an überlebenswichtigen Toren in die Finalserie geschossen. Der 25-Jährige erzielte in drei der vier Spielen der Halbfinal-Serie den Siegtreffer. Zweimal in der Verlängerung und im entscheidenden Spiel wenige Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit. "Er ist schon die ganze Saison überragend für uns", hatte Torwart Sergei Bobrovsky über Tkachuk gesagt. "Er weiß, wie man die wichtigen Tore erzielt und hat uns das ganze Jahr die Chance gegeben, spiele zu gewinnen. Er war die ganze Zeit wichtig für uns, insbesondere in den Playoffs. Wir sind froh, dass wir ihn haben."

Die Panthers hatten als das Team mit den wenigsten Punkten überhaupt die Playoffs erreicht, wo das Team nacheinander das beste (Boston Bruins, 4:3 in der 1. Runde), vierbeste (Toronto Maple Leafs, 4:1 in der 2. Runde) und zweitbeste Team der regulären Saison (Carolina Hurricanes, 4:0 im Conference Finale) ausschalteten. Noch nie hatte zuvor ein Team die Finalserie erreicht, das während der Saison so selten auf einem Playoff-Platz stand. Die Panthers spielten bisher nur einmal, 1996, um den Stanley Cup. Damals gab es vier Niederlagen gegen die Colorado Avalanche.