Er ist gerade einmal 17 Jahre alt und verzückt schon jetzt Fans und Experten im nordamerikanischen Eishockey: Connor Bedard gilt als kommender Superstar und wird bereits mit den Besten der Welt verglichen. Seine Statistiken aus der Junioren-Liga sind sagenhaft.

2,5 Millionen US-Dollar, innerhalb von eineinhalb Stunden. Und da hatte Connor Bedard noch längst nicht unterschrieben. Als die Blackhawks Anfang Mai in der Draft-Lotterie der NHL den ersten Pick gewonnen hatten, brach in Chicago ein Hype aus. Binnen kürzester Zeit verkaufte die Franchise Dauerkarten im genannten Wert - das kanadische Eishockey-Ausnahmetalent ist schon jetzt eine Gelddruckmaschine.

Was schon seit fast zwei Monaten ein offenes Geheimnis war, machten die Blackhawks am Mittwochabend dann auch offiziell. Wie erwartet wählten sie den 17-Jährigen bei der Nachwuchsauswahl in Nashville an erster Stelle. "Ein Traum wird wahr", sagte der Stürmer nach dem Draft: "Ich kann es nicht abwarten, an die Arbeit zu gehen."

Der Center, da sind sich die Experten einig, wird eine Ära im nordamerikanischen Eishockey prägen. Allein die Zahlen sprechen für sich. In der vergangenen Saison in der kanadischen Juniorenliga WHL verbuchte Bedard für seine Regina Pats sagenhafte 81 Tore und 81 Assists in 64 Spielen. Technisch ist der Mittelstürmer in eigenen Sphären unterwegs, sein Spielverständnis ist schier unheimlich und sein Schuss gefürchtet.

Bedard will sofort einschlagen

Kein Wunder also, dass Bedard schon jetzt mit den Besten der Welt verglichen wird. Seit Connor McDavid, der unlängst zum dritten Mal als MVP in der NHL ausgezeichnet wurde, hat Kanada schließlich kein größeres Talent gesehen. Doch erstmal muss sich auch Bedard in der knüppelharten NHL durchsetzen. "Hier spielen die besten Spieler der Welt, es wird also nicht einfach", sagte Bedard. Er werde aber "alles tun, was es braucht", um sofort einzuschlagen, versprach er.

Schon am ersten Spieltag der neuen Saison im Oktober winkt Bedard ein Aufeinandertreffen mit seinem großen Idol Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins. "Das wäre unglaublich", sagte Bedard: "Es ist aber noch ein wenig hin. Ich werde jetzt davon träumen, hoffentlich geht dieser Traum in Erfüllung."

Als Zweiter wurde beim Draft übrigens der Schwede Leo Carlsson von den Anaheim Ducks ausgewählt, die Columbus Blue Jackets entschieden sich für den Kanadier Adam Fantilli auf Platz drei. Bedard, Carlsson und Fantilli spielen allesamt auf der Center-Position. Als erster Verteidiger wurde der Österreicher David Reinbacher von Rekordmeister Montreal Canadiens an fünfter Stelle gezogen. Deutsche spielten am ersten Tag des Drafts, der als stärkster seit Jahren gilt, wie erwartet keine Rolle.