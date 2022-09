Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sich ein großes Spiel erarbeitet und kämpft gegen Griechenland um die Chance auf die erste Medaille seit vielen Jahren. Der Coach gibt sich gelassen und beschwört den Teamgeist.

Gelingt der deutschen Basketball-Nationalmannschaft endlich mal wieder der Sprung in eine nicht ganz neue, aber doch schier ewig unerreichbare Sphäre? 2005 erreichte das DBB-Team zuletzt das Halbfinale eines großen Turniers, damals führte Superstar Dirk Nowitzki seine Truppe in einem nervenaufreibenden Krimi gegen Spanien sogar noch ins Endspiel. Danach hielt im deutschen Basketball mit dem Ende der Ära Nowitzki die große Tristesse Einzug. Nun können Nowitzkis Erben die größte Chance seit vielen Jahren ergreifen: Gegen den Favoriten Griechenland um den NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo kämpft die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert am Abend (20.30 Uhr live auf RTL und im Liveticker auf ntv.de) wieder um den Einzug in ein EM-Halbfinale.

Um den eigenen Weg noch ein wenig fortzusetzen, kommt es am Abend in Berlin nicht nur darauf an, die 110 Kilo reine Athletik von Giannis Antetokounmpo einzubremsen. In allen Spielen, außer dem Spiel gegen Großbritannien, bei dem er pausierte, war der zweimal zum wertvollsten Spieler der NBA gekürte Koloss deutlicher Topscorer des Teams. Der Schlüssel zum Sieg kann aber nicht alleine im Abarbeiten am Superstar der Griechen liegen: "Es ist bei ihm genauso wie bei LeBron James. Die werden ihr Spiel machen - im Endeffekt musst du versuchen, die anderen herunterzuschrauben. Giannis zu stoppen, ist fast unmöglich", sagte Schröder.

"Für die Mannschaft aufopfern"

Es wird eine Teamleistung sein, die den Weg ins Halbfinale ebnen muss. Dem deutschen Spiel fehlt die überragende Punktemaschine, wie sie die Slowenen in Luka Doncic oder die Griechen in Antetokounmpo haben - oder wie sie die Serben in NBA-Star Nikola Jokic hatten. Der Top-Favorit verabschiedete sich völlig überraschend schon im Achtelfinale gegen Italien. Welches Team Herbert ins Rennen schicken kann, wird sich erst kurz vor dem Tipoff final entscheiden: Der Einsatz von NBA-Jungstar Franz Wagner ist noch unsicher. Der 21 Jahre junge Wagner ist beim 85:79 gegen Montenegro am Samstag umgeknickt und verletzte sich dabei am Knöchel.

Entwarnung gibt es bei den beiden Stammspielern Johannes Voigtmann und Nick Weiler-Babb. Co-Kapitän Voigtmann ist nach einer Erkältung, wegen der er am Montag im Training pausiert hatte, wieder fit und soll spielen. Der erst vor der EM eingebürgerte Weiler-Babb hat seine Schulterprobleme überwunden und ist ebenfalls einsatzfähig. "Die Spieler, die hier sind, haben sich verpflichtet, sich für die Mannschaft aufzuopfern", sagte Herbert wenige Stunden vor einem der wichtigsten Spiele der jüngeren deutschen Basketball-Geschichte. Ein besonderes Ritual oder eine spezielle, veränderte Vorbereitung auf den Gegner gebe es nicht. In der Kabine, so verriet der US-Amerikaner, gehe es "für mich und die Spieler darum, Spannung aufzubauen. Es ist einfach das nächste Spiel."

Das Spiel gegen Griechenland, das letzte ungeschlagene Team im Turnier, könnte das Nadelöhr auf dem Weg zu einem ganz großen Triumph sein - denn die möglichen Halbfinalgegner Spanien und Finnland sind für das deutsche Team nach dessen bislang starken Eindrücken bei dieser Europameisterschaft nicht unschlagbar. Der große Favorit Serbien ist nach einer überraschenden Pleite gegen Italien schon nicht mehr im Turnier. Den bislang letzten internationalen Titel gewann eine DBB-Auswahl 1993 - bei einer Europameisterschaft im eigenen Land.

"Wir wollen mal was erreichen"

Die letzten großen Turniere endeten für die deutsche Nationalmannschaft derweil stets früh: Bei Olympia 2021 in Tokio setzte es eine deutliche Viertelfinal-Pleite gegen Slowenien, 2019 war die WM in China für das DBB-Team schon nach der Vorrunde beendet. Nun soll das Ende endlich mal wieder edelmetallen schimmern für die deutschen Korbjäger: "China war ein Reinfall. Aber wir sind alle gereift und haben daraus gelernt. Jetzt haben wir es geschafft, dank des Coaching-Staffs und wie wir zusammen sind, dass wir Spaß haben und erfolgreich sind. Und wir wollen mal was erreichen mit der Nationalmannschaft", sagte Nationalspieler Daniel Theis in einem Interview der "Braunschweiger Zeitung". "Unser Ziel ist es, eine Medaille zu gewinnen. Wir werden alle nicht jünger. Auf dem Papier hieß es die letzten Jahre, wir haben eine tolle Mannschaft, großartige Spieler. Dann wird es auch Zeit, das aufs Feld zu bringen", forderte NBA-Profi Theis.

Dass das Spiel auf der großen Bühne stattfindet, erhöht die Bedeutung der Partie für den deutschen Basketball sogar noch einmal: "Ich freue mich sehr, dass RTL unser Viertelfinale live überträgt und damit einer breiten Öffentlichkeit die Gelegenheit gibt mit dabei zu sein", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss am Montagabend. "Gleichzeitig geht mein Dank an unseren Medienpartner MagentaSport für die Ermöglichung dieser Übertragung. Basketball mit der Nationalmannschaft im frei empfangbaren Fernsehen zur besten Sendezeit: Das haben wir uns gewünscht und jetzt wünschen wir uns ein tolles Viertelfinale in der EuroBasket Arena in Berlin." Das Viertelfinale des DBB-Teams wird derweil das erste Spiel der laufenden Europameisterschaft sein, das live im Free-TV zu sehen sein wird. RTL überträgt das Basketball-Spektakel live ab 20:15 Uhr aus der Berliner Mercedes-Benz-Arena.