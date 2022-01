Djokovic in Dubai gelandet

Nach Abreise aus Australien Djokovic in Dubai gelandet

Djokovic und sein Team nach der Landung in Dubai.

Während die Australian Open starten, sitzt die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste im Flugzeug nach Dubai. Inzwischen ist die Maschine gelandet, wie es für Djokovic weitergeht, ist noch unklar.

Der serbische Tennisstar Novak Djokovic ist nach seiner erzwungenen Ausreise aus Australien am Montagmorgen in Dubai gelandet. Er habe das Flugzeug mit zwei Taschen verlassen, berichtet eine AFP-Journalistin, die in derselben Maschine reiste.

Sport Egoistisch, dreist, gescheitert Djokovic zerschmettert seine Karriere , nachdem ein Berufungsgericht am Sonntag seinen Einspruch gegen den erneuten Entzug des Visums zurückgewiesen hatte. Vorausgegangen war ein Streit darüber, ob der ungeimpfte Sportler die Voraussetzungen für die wegen der Corona-Pandemie sehr strengen Einreisebestimmungen in Australien erfüllte. Djokovic wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung am Grand-Slam-Turnier teilnehmen

Letztendlich machte der australische Einwanderungsminister von seinem Exekutivbefugnis Gebrauch und annullierte Djokovics Visum, weil dieser zu einer Ikone für Impfgegner geworden sei. Djokovic verpasst nun das am Montag beginnende Tennisturnier Australian Open. Wohin der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger von Dubai aus reist, war zunächst unklar.