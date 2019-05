Sloweniens Studenic versucht den Puck an US-Keeper Schneider vorbeizuschieben.

Der erste Spieltag der diesjährigen Eishockey-Weltmeisterschaft geht mit einem Paukenschlag zu Ende. Auch in der deutschen Gruppe A gibt es eine Überraschung. Nur Topfavorit Russland überlässt nichts dem Zufall.

Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft hat Gastgeber Slowakei einen sensationellen Start hingelegt. Im Auftaktspiel gelang es dem Weltmeister von 2002 das NHL-starbesetzte Team aus den USA mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) niederzuringen. Sogar Superstar Patrick Kane von den Chicago Blackhawks hatte der Euphorie und Leidenschaft der Slowenen nichts entgegenzusetzen. Matus Sukel (5.), Erik Cernak (33.), Tomas Tatar (25.) und Michal Kristof (56.) schossen die Slowaken zum Starterfolg. Für das US-Team war nur Alex DeBrincat (13.) erfolgreich.

In der deutschen Vorrundengruppe A besiegte währenddessen Finnland ebenfalls überraschend den 26-maligen Weltmeister Kanada mit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Kanada geriet durch das finnische Ausnahmetalent Kaapo Kakko vom TPS Turku früh in Rückstand (7.). Jonathan Marchessault glich nur 61 Sekunden später aus (8.). Doch Arttu Illomäki (43.) und erneut Kakko (60.) sicherten den Finnen den Auftaktsieg.

Beiden Teams treten in diesem Jahr ohne ihre besten Spieler an. Die Finnen etwa haben nur zwei NHL-Spieler im Kader. Die Kanadier müssen zudem auf Star-Stürmer John Tavares von den Toronto Maple Leafs verzichten. Der 28-Jährige war wegen einer nicht näher definierten Oberkörper-Verletzung kurz vor dem WM-Start abgereist. Der Olympiasieger von 2014 war einziger echter NHL-Topstar im Kader Kanadas. Unter anderem sagte auch Sidney Crosby seine Teilnahme ab.

In der Gruppe B besiegte Tschechien am Abend Titelverteidiger Schweden mit 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) in Bratislava. Tore von Patric Hörnqvist (21.) und Oskar Lindblom (24.) reichten den Tre Kronor um NHL-Torwart Henrik Lundqvist nicht. Jakub Vrana (2. und 56.), Dominik Kubalik (37.), Michael Frolik (41.) und Jan Kovar (60.) bescherten dem elfmaligen Weltmeister einen Fehlstart.

WM-Top-Favorit Russland hatte zuvor ebenfalls 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) problemlos gegen Norwegen gewonnen. Jewgeni Dadonow (9. und 30.), Artjom Anissimow (15.), Nikita Kutscherow (29.) und Nikita Gussew (42.) erzielten die Tore für die Russen. Die Sbornaja, die vom früheren DEL-Profi Ilja Worobjow trainiert wird, ist mit Torjäger Owetschkin, NHL-Scorerkönig Kutscherow und weiteren Stars wie Jewgeni Malkin und Jewgeni Kusnezow hochkarätig besetzt und Goldfavorit Nummer eins. Erstmals seit fünf Jahren könnte es für den Olympiasieger für den Titel reichen. Für Norwegen trafen Thomas Valkae Olsen (57.) und Jonas Holös (58.).

Nach Angaben des Ausrichters waren alle vier Spiele am ersten Spieltag der WM ausverkauft. Die deutsche Mannschaft startet am Samstag (16.15 Uhr/Sport1) in der Gruppe A gegen Aufsteiger Großbritannien ins Turnier.