Landsmann Stan Wawrinka verlangt Roger Feder bei den French Open alles ab, doch die Tennis-Ikone setzt sich am Ende durch. Im Halbfinale kommt es zum ewigen Duell mit Titelverteidiger Rafael Nadal, der in seinem Viertelfinale kurzen Prozess macht.

Der Schweizer Roger Federer steht nach einem Viersatz-Sieg gegen seinen Freund und Landsmann Stan Wawrinka erstmals seit 2012 wieder im Halbfinale der French Open. Der Grand-Slam-Rekordsieger, der in Roland Garros 2009 das bislang einzige Mal gewonnen hatte, setzte sich in einem spannenden Duell mit dem Turnierchampion von 2015 mit 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 durch. Nach einer 70-minütigen Pause wegen eines Gewitters bei 3:3 im vierten Satz nutze Federer nach 3:35 Stunden Spielzeit seinen dritten Matchball.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Federer am Freitag auf den elfmaligen French-Open-Champion Rafael Nadal aus Spanien. "Wenn ich schon zurückkomme, um auf Sand zu spielen, dann muss es schon gegen Rafa sein", sagte Federer nach der Partie.

Die Partie des Titelverteidigers und Rekordsiegers kam derweil einer Machtdemonstration gleich. Einen Tag nach seinem 33. Geburtstag ließ der Sandplatzkönig dem Japaner Kei Nishikori im Viertelfinale beim 6:1, 6:1, 6:3 keine Chance, der Spanier verwandelte seinen ersten Matchball nach nur 1:51 Stunden. Der Mallorquiner strebt damit weiter in beeindruckender Manier seinem zwölften Titel auf der roten Asche von Paris entgegen. Im Turnierverlauf musste Nadal erst einen Satz (in der dritten Runde gegen David Goffin/Belgien) abgeben.

Das Viertelfinale am Dienstagnachmittag auf dem Hauptplatz Philippe Chatrier ging von Anfang an nur in eine Richtung. Nadal nahm Nishikori gleich dessen ersten Aufschlag ab, insgesamt breakte er den Japaner siebenmal. Der Weltranglistensiebte Nishikori konnte Nadals druckvollem und hochkonzentriertem Spiel kaum etwas entgegensetzen.

Dazu kamen beim Japaner auch körperliche Probleme. Vor Beginn des dritten Satzes nahm Nishikori ein medizinisches Timeout und ließ sich an der rechten Schulter behandeln, kurz darauf musste er wegen Schmerzen im Schlagarm erneut zweimal die Hilfe des Physiotherapeuten beanspruchen, ehe das Spiel wegen eines Gewitters beim Stand von 2:4 im dritten Satz ebenfalls für rund 70 Minuten unterbrochen wurde. Doch auch davon ließ sich Nadal nicht beirren, nach nicht einmal zwei Stunden schlug Nishikori einen Vorhandball ins Aus.