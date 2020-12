Die Formel 1 hat kurz vor ihrem Saisonfinale einen prominenten Corona-Fall: Weltmeister Lewis Hamilton wird wegen einer Covid-19-Erkrankung für das vorletzte Saisonrennen in Bahrain ausfallen.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich mit dem Corona-Virus infiziert und befindet sich derzeit in Isolation. Der Automobil-Weltverband verkündete am Morgen: "Die FIA, die Formel 1 und das Mercedes-AMG Petronas F1 Team können heute bestätigen, dass Lewis Hamilton während der obligatorischen PCR-Tests vor dem Rennen für den Großen Preis von Sakhir positiv auf Covid-19 getestet wurde. In Übereinstimmung mit den Covid-19-Richtlinien und den Richtlinien der Gesundheitsbehörde in Bahrain wird er isoliert. Alle Kontakte wurden gemeldet."

Hamiltons Team Mercedes-AMG Petronas verkündete, dass der Brite in der vergangenen Woche dreimal negativ getestet worden sei, zuletzt am Sonntag. Am Montag sei er jedoch mit "milden Symptomen" aufgewacht. Zur gleichen Zeit sei der siebenmalige Weltmeister informiert worden, "dass eine Kontaktperson, mit der er vor seiner Ankunft in Bahrain in Kontakt stand, nachträglich positiv getestet wurde". Daraufhin habe sich der Fahrer einem weiteren Test unterzogen, der dann positiv ausgefallen sei. Dieses erste positive Ergebnis sei durch einen weiteren positiven Test bestätigt worden.

"Außer milden Symptomen" fühle sich Hamilton "fit und gesund", verkündete das Team. Fahren wird er das Rennen am Sonntag jedoch nicht. Wer den Wagen des Weltmeisters mindestens beim zweiten Grand Prix binnen acht Tagen auf der Strecke in Bahrain steuern wird, werde man in Kürze bekanntgeben. Mercedes-Ersatzfahrer sind der Belgier Stoffel Vandoorne und Esteban Gutiérrez aus Mexiko. Vandoorne bestreitet nach Mercedes-Angaben am Dienstag einen Formel-E-Test in Valencia und soll anschließend - wie schon zuvor geplant worden war - nach Bahrain reisen.

Ist die Saison für Hamilton schon vorbei?

Hamilton ist nicht der erste Corona-Fall der Formel 1, aber zweifellos der prominenteste. Dabei bewegen sich Fahrer und Teams eigentlich nur in der "Blase", die die Motorsport-Königsklasse um sich herum aus Schutz errichtet hat. Hamilton wohnt bei den Rennen in dieser Saison praktisch immer direkt an der Strecke, um alle Kontakte weiter zu minimieren. Der auch politisch engagierte Brite mahnte zudem immer wieder auch öffentlich durch seine Aktivitäten in den sozialen Netzwerken an, angesichts der Coronavirus-Pandemie vorsichtig zu sein.

Hamilton hatte am Sonntag den Großen Preis von Bahrain gewonnen. Ob er beim Saisonfinale in anderthalb Wochen in Abu Dhabi wieder an den Start gehen kann, ist ungewiss. Auf die Weltmeisterschaft hat der Ausfall des siebenmaligen Champions keinen Einfluss: Lewis Hamilton ist bereits vor den beiden abschließenden Rennen bereits Weltmeister, sein Team hat die Konstrukteurswertung schon lange für sich entschieden.