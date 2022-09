Dennis Schröder tröstet sich mit einem NBA-Vertrag, der Kanzler gibt den Bronze-Befehl: Nach dem bitteren Halbfinal-Aus können sich die deutschen Basketballer den Traum von der EM-Medaille immer noch erfüllen. Der Bundestrainer hadert derweil noch mit seinen Entscheidungen.

Der Befehl kam von ganz oben. "Jetzt holt euch die Bronzemedaille!", twitterte Bundeskanzler Olaf Scholz, als Anführer Dennis Schröder und die deutschen Basketballer im Bauch der Berliner Arena sichtlich an der verpassten Gold-Chance zu knabbern hatten. Auch Dirk Nowitzki, der das bittere Halbfinal-Aus bei der Heim-EM vor Ort verfolgt hatte, tröstete: "Kopf nicht hängen lassen, Jungs! Holt euch Bronze!"

Während einige Nationalspieler nach der 91:96 (51:46)-Niederlage gegen Weltmeister Spanien am Freitag haderten, ging Schröder voran und schüttelte die Enttäuschung sofort ab. "Ich als Kapitän und die Jungs wollen eine Medaille holen. Wir würden Geschichte schreiben", sagte der Spielmacher.

"Wer keine Motivation hat, sollte nicht hier sein"

Am Sonntag (17.15 Uhr/MagentaSport, RTL und im Liveticker auf ntv.de) kämpfen die Deutschen im Spiel um Platz drei gegen Polen um Bronze und die insgesamt dritte EM-Medaille nach Gold 1993 und Silber 2005, ein letzter Showdown bei diesem besonderen Turnier. "Wer da keine Motivation hat, sollte nicht hier sein", sagte Schröder, der gegen Spanien mit 30 Punkten geglänzt hatte. Und danach mal eben bei Instagram seine Rückkehr zu den Los Angeles Lakers verkündete.

Für ein Jahr und 2,6 Millionen Dollar, so berichteten ESPN und The Athletic, unterschrieb der 29-Jährige beim NBA-Klub von Superstar LeBron James, für den er in der Saison 2020/21 schon gespielt hatte. Schröders starke Turnierleistungen haben sich also auch für ihn persönlich gelohnt, nachdem der bis dato vereinslose Point Guard in den vergangenen Wochen immer wieder auf seine Vertragssituation angesprochen worden war.

"Ich nehme die Schuld auf mich"

Doch die unmittelbare Zukunft heißt Polen. Und für den Gewinn des ersten Edelmetalls seit 17 Jahren werden sich Schröder und Co. sicher das Schlussviertel gegen Spanien noch einmal anschauen, in dem sie den Finaleinzug verspielt hatten. Für den Einbruch fühlte sich allerdings Bundestrainer Gordon Herbert verantwortlich, er stellte sich vor seine Spieler. "Ich nehme die Schuld auf mich", sagte der Kanadier am Samstag: "Ich habe ein paar Jungs zu viele Minuten spielen lassen, so waren wir im Schlussviertel müde."

Die eigenen Würfe fielen nicht mehr, den überragenden spanischen Spielmacher Lorenzo Brown (29 Punkte) bekamen die Gastgeber kaum unter Kontrolle. "Den Deutschen zitterten am Ende die Handgelenke", schrieb die Marca: "Spanien schafft das Unmögliche. In Berlin gibt es keine Mauer, die ihnen widerstehen kann." Nach dem deutschen Bronze-Spiel greift die Nachfolge-Generation der legendären Brüder Marc und Pau Gasol am Sonntag (20.30 Uhr/MagentaSport) gegen Frankreich nach Gold.

Nur ein Schritt in die richtige Richtung

Doch was bleibt für Basketball-Deutschland nach dieser EM? Auf jeden Fall die beste Turnierleistung seit der Nowitzki-Ära, neue Stars wie NBA-Profi Franz Wagner, die Erinnerung an die grandiose Stimmung bei der Vorrunde in Köln und an tolle Siege wie den Viertelfinal-Triumph gegen die Griechen um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo. "Es wird dem deutschen Basketball sicherlich helfen, um voranzukommen", so Herbert.

Die TV-Quoten sprechen dafür. Nach 2,51 Millionen Zuschauer in der Spitze gegen Griechenland, schalteten im Halbfinale bis zu 4,15 Millionen bei RTL ein - im Schnitt waren es 3,02 Millionen. Diesen Effekt gilt es, nun irgendwie zu konservieren. Am 28. September beginnt die Bundesliga-Saison und 2023 steigt die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen, für die Deutschland so gut wie qualifiziert ist. Doch Herbert schob das alles beiseite: "Ich schaue nur auf Sonntag."