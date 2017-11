Sport

Ernüchterung im Kellerduell: Klebers Gala kann Mavs nicht retten

Der Würzburger Maximilian Kleber macht sein bestes Spiel für die Dallas Mavericks - und dennoch kann er die bittere Niederlage im Kellerduell der NBA gegen die Brooklyn Nets nicht verhindern. Der Coach gibt sich nach der Pleite selbstkritisch.

Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der NBA die zweite Niederlage in Serie kassiert. Das Team aus Texas musste sich den Brooklyn Nets mit 104:109 (47:48) geschlagen geben. Der 39-jährige Würzburger erzielte zehn Punkte und holte sieben Rebounds im Spiel. Landsmann Maxi Kleber kam bei der Heimniederlage auf 16 Zähler und ebenfalls sieben Rebounds. Für den 25-Jährigen waren beide Werte neue persönliche Bestleistungen.

Topscorer der Mavericks war Harrison Barnes mit 17 Punkten. Bei den Gästen aus Brooklyn überzeugte DeMarre Carroll mit 22 Zählern. Er sagte später: "Unser Spiel war zu Beginn mangelhaft. Keiner hat Aggressivität gezeigt, also habe ich mich entschlossen, diesen Part zu übernehmen." Teamkollege Trevor Booker verbuchte mit 16 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double.

"Wenn du es im Westen in die Play-offs schaffen willst, darfst du nicht zu Hause gegen Atlanta, Sacramento und Brooklyn verlieren", sagte Nowitzki: "Wir haben uns in der zweiten Halbzeit in eine Situation gebracht, in der wir am Ende perfekt hätten sein müssen, das waren wir aber nicht. Es hätte nie so weit kommen dürfen. Wir waren einfach nicht gut genug."

"Diese Niederlage geht auf mich", analysierte Dallas-Coach Rick Carlisle nach der Partie. "Wir hatten die falschen Spieler auf dem Feld. Ich muss Spieler aufstellen, die den Ball sichern können." Und so verteilte er auch noch einen Seitenhieb an sein Team: "In den letzten drei Vierteln haben wir uns in den Hintern treten lassen." Mit fünf Siegen und 17 Niederlagen liegt Dallas weiterhin auf dem letzten Platz in der Western Conference.

Quelle: n-tv.de