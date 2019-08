Überraschungsstar Dominik Köpfer steht im Achtelfinale der US-Open. Damit feiert der 25-jährige Deutsche nicht nur einen persönlichen Triumph gegen Favorit Nikolos Basilaschwili, sein Sieg hat auch eine historische Dimension.

Dominik Köpfer hat seiner Erfolgsstory bei den US Open ein weiteres Kapitel hinzugefügt und steht als erster deutscher Qualifikant seit 13 Jahren im Achtelfinale. Der 25-Jährige aus Furtwangen besiegte den an Nummer 17 gesetzten Georgier Nikolos Basilaschwili überraschend 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1. "Ich habe von Anfang an um jeden Punkt gekämpft", sagte Köpfer, der nach dem Turnier zum ersten Mal in seiner Karriere in den Top-100 der Weltrangliste stehen wird, bei Eurosport: "Ich habe mich heute gut gefühlt. Ich habe gewusst: Wenn ich mental dranbleibe, habe ich auf jeden Fall eine Chance. Ich bin überglücklich."

Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft der Schwarzwälder nun entweder auf Geheimfavorit Daniil Medwedew oder den Spanier Feliciano Lopez. "Nach meinem letzten Sieg hatte ich Probleme einzuschlafen. Das wird jetzt wohl wieder so sein", sagte Koepfer überwältigt. "Ich liebe es zu gewinnen. Das treibt mich immer weiter an."

Der zuvor letzte Deutsche, der sich in New York über die Qualifikation bis ins Achtelfinale gespielt hatte, war 2006 Benjamin Becker. In einem hochklassigen Drittrundenspiel hatte der Saarländer damals Andre Agassi in vier Sätzen bezwungen und die Karriere des achtmaligen Grand-Slam-Siegers beendet. Im Achtelfinale schied Becker dann gegen den späteren Finalisten Andy Roddick glatt in drei Sätzen aus.

Köpfer steht in Flushing Meadows erst zum zweiten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier im Hauptfeld, in Wimbledon erreichte er die zweite Runde. Unterstützt von der deutschen Tennis-Ikone Boris Becker im Publikum überzeugte der Linkshänder erneut mit einer bärenstarken kämpferischen Leistung, leistete sich kaum einfache Fehler und gab keinen Ball verloren. Zum 4:2 gelang Koepfer das Break, nach 35 Minuten holte er sich den ersten Satz mit 6:3.

Drei weitere Deutsche haben Chance auf Achtelfinale

Nachdem er Bassilaschwili gleich zu Beginn des zweiten Satzes erneut das Service abnahm, kam bei seinen angereisten College-Freunden auf der Tribüne endgültig Partystimmung auf. Doch völlig unerwartet verlor der Schwarzwälder auf einmal den Rhythmus, Bassilaschwili gewann vier Spiele in Serie. Koepfer kämpfte sich aber wieder zurück und holte sich im Tiebreak auch den zweiten Durchgang. Nach einem Durchhänger im dritten Satz fand Koepfer wieder zurück ins Spiel. Dass er gleich im ersten Aufschlagspiel einen Breakball abwehren konnte, gab ihm neues Selbstvertrauen. Nach 2:39 Stunden musste sich Basilaschwili, der erst Ende Juli das Sandplatzturnier in Hamburg gewonnen hatte, dem unermüdlichen Köpfer geschlagen geben.

Am Samstag haben drei weitere Deutsche die Chance, das Achtelfinale bei den US Open zu erreichen. Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev spielt gegen den Slowenen Aljaz Bedene, Julia Görges fordert Kiki Bertens aus den Niederlanden heraus. Im ersten Spiel des Tages (ab 17.00 Uhr MESZ/Eurosport) trifft Andrea Petkovic auf die Belgierin Elise Mertens.