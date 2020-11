Verstärkung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Bayern Münchens Abwehrspieler Niklas Süle rückt nach dem vorzeitigen Ende seiner Quarantäne für die anstehenden Spiele in der Nations League gegen die Ukraine und gegen Spanien wieder in den Kader von Bundestrainer Joachim Löw.

Bayern-Profi Niklas Süle wird nach dem vorzeitigen Ende seiner Corona-Quarantäne für die Nations-League-Partien gegen die Ukraine und Spanien zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft stoßen. Das teilte Bundestrainer Joachim Löw nach dem 1:0 der DFB-Auswahl im Testspiel gegen Tschechien in Leipzig mit. Über die Nachnominierung hatte Löw nach Gesprächen mit Bayerns Trainer Hansi Flick und Abwehrspieler Süle entschieden. "Niklas hatte überhaupt keine Symptome. Ich habe entschieden, dass er dazukommt", sagte Löw.

Der 25 Jahre alte Süle werde am Donnerstag mit seinen Vereinskollegen Manuel Neuer, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Leroy Sané nach Leipzig anreisen. Auf das Quartett hatte Löw gegen Tschechien freiwillig verzichtet, um sie ebenso wie Toni Kroos, Timo Werner und Matthias Ginter für die Punktspiele zu schonen. Süle war vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle nachfolgenden Testungen ergaben negative Ergebnisse. In Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt durfte der Nationalspieler daraufhin die Quarantäne vorzeitig beenden und bei den Bayern auch wieder trainieren.

Ausfallen für die letzten zwei Nations-League-Partien am Samstag wieder in Leipzig gegen die Ukraine sowie drei Tage später gegen Spanien in Sevilla wird der Gladbacher Jonas Hofmann, der gegen die Tschechen eine Muskelverletzung erlitt. Am Donnerstag soll zudem eine Entscheidung fallen, wie es mit den angeschlagenen Verteidigern Benjamin Henrichs (Patellasehne) und Robin Gosens (Wade) weitergeht. Löw plant für die letzten zwei Länderspiele des Jahres mit einem Kader von 20 Feldspielern und drei Torhütern.