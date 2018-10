Sport

Auch Rockets werden ernüchtert: Mavericks fangen sich deftige Startklatsche

Start total verbockt: Die Dallas Mavericks kassieren ohne Dirk Nowitzki zum Saisonauftakt in der NBA bei den Phoenix Suns eine knackige Niederlage. Auch für den deutschen Liga-Debütant Isaiah Hartenstein läuft der Start mit den Houston Rockets denkbar blöd.

Ohne den angeschlagenen Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks zum Saisonauftakt in der NBA eine Niederlage kassiert. Die Texaner verloren nach einem schwachen letzten Viertel bei den Phoenix Suns deutlich mit 100:121 (46:56). Devin Booker war mit 35 Punkten Topscorer der Gastgeber. Bei den Mavs traf Dwight Powell mit 16 Zählern am besten. Neuzugang DeAndre Jordan (11 Punkte/12 Rebounds) und Top-Draftpick Luka Doncic (10 Punkte/8 Rebounds/4 Assists) zeigten solide Leistungen im ersten regulären Saison-Auftritt der Mavericks.

Der zweite Deutsche im Kader der Texaner, Maxi Kleber, erzielte in knapp 17 Spielminuten acht Punkte und holte zwei Rebounds. Der 40 Jahre alte Nowitzki, der vor seiner 21. NBA-Saison steht, wird nach seiner Knöchel-OP im April und aktuell plagenden Achillessehnenproblemen wohl erst in einigen Wochen einsatzbereit sein. Wenn er wieder fit ist, wird der gebürtige Würzburger aber erstmals in seiner langen NBA-Karriere von der Bank kommen.

Das deutsche Center-Talent Isaiah Hartenstein kassierte derweil mit den Houston Rockets ebenfalls eine Niederlage zum Saisonstart. Mit 112:131 (54:71) mussten sich die Rockets in eigener Halle den New Orleans Pelicans geschlagen geben. Eric Gordon war mit 21 Punkten Houstons erfolgreichster Werfer. Superstar James Harden kam auf 19 Punkte, zehn Assists und neun Rebounds. Der 20-jährige Hartenstein blieb bei seinem NBA-Debüt ohne Punkte, durfte aber nur magere 1:35 Minuten spielen. Der überragende Mann im Spiel war Pelicans-Center Anthony Davis mit 32 Punkten, 16 Rebounds und acht Assists.

Die Charlotte Hornets verloren ihre Auftaktpartie trotz einer 41-Punkte-Performance von Aufbauspieler Kemba Walker gegen die Milwaukee Bucks 112:113 (54:67). Angeführt vom griechischen Nationalspieler Giannis Antetokounmpo (25 Punkte/18 Rebounds/8 Assists) konnten insgesamt sechs Bucks-Spieler zweistellig punkten.

Quelle: n-tv.de