Er moderierte die erste "Sportschau" und führte mehr als zwei Jahrzehnte durch die Sendung. Entscheidende Fußballspiele der Bundesrepublik sind mit seiner Stimme als Kommentator verknüpft. Nun ist Ernst Huberty hochbetagt gestorben.

Der langjährige Moderator der ARD-"Sportschau" Ernst Huberty ist tot. Der Fußballkommentator wurde 96 Jahre alt, wie der WDR mitteilte. Man nehme traurig Abschied von "Mr. Sportschau", wird WDR-Intendant Tom Buhrow zitiert. Huberty habe die Sendung entscheidend geprägt - durch seine wohltuende Unaufgeregtheit und seine große Seriosität. "Ernst Huberty bleibt uns allen nicht nur als Moderator der 'Sportschau', sondern auch als Sportreporter-Legende ewig in Erinnerung."

Huberty hatte am 4. Juni 1961 die erste Sportschau moderiert. Zu den besonderen Spielen, die er als Reporter kommentierte, gehörten das Jahrhundertspiel Deutschland gegen Italien (4:3 n.V.) bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko, die Wasserschlacht von Frankfurt bei der WM 1974, als Polen dem späteren Weltmeister Deutschland 0:1 unterlag, sowie das Finalendspiel bei der EM 1976 in Belgrad, bei der Uli Hoeneß den entscheidenden Elfmeter verschoss und die Tschechoslowakei Europameister wurde.

Huberty wurde am 22. Februar 1927 in Trier geboren. Nach Anfangsjahren beim Südwestfunk ging er 1957 zum WDR. Drei Jahre später wechselte er zur Sportredaktion und führte von 1961 bis 1982 durch die "Sportschau". Ab 1970 leitete er die Abteilung Sport beim Sender.