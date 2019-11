Der Olympiapark im Norden von München wird wieder Schauplatz eines sportlichen Großereignisses: In drei Jahren beherbergt die bayerische Landeshauptstadt die European Championships. Damit findet die zweite Auflage der Multi-EM an einem besonderen Jubiläum statt.

Ein "Sportgroßereignis der Spitzenklasse" zum Jubiläum: 50 Jahre nach den Olympischen Spielen steigt die zweite Auflage der European Championships im Sommer 2022 in München. Vom 11. bis 21. August 2022 werden mehr als 4000 Athletinnen und Athleten erwartet. In den Sportarten Leichtathletik, Radsport, Golf, Turnen, Rudern und Triathlon kämpfen sie um mehr als 150 EM-Medaillen. Eine weitere Disziplin soll das Programm noch ergänzen. Es ist die größte Münchner Sportveranstaltung seit Olympia 1972.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für die Veranstalter - sie werden daher auf größtenteils bestehende Wettkampfstätten zurückgreifen. Im Olympiastadion von 1972 finden die Leichtathletik-Wettkämpfe statt, gerudert wird auf der Regattastrecke in Oberschleißheim, die renoviert wird.

Im Gegensatz zu den ersten European Championships 2018 in Berlin und Glasgow fehlen nach derzeitigem Stand die Schwimmer. Medienberichten zufolge soll es Differenzen bei den finanziellen Vorstellungen für eine Teilnahme des Europäischen Schwimmverbandes gegeben haben. Die Veranstalter kalkulieren mit überschaubaren Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro, die sich die Stadt München, das Bundesland Bayern und der Bund teilen sollen. Olympische Spiele wären ein Vielfaches teurer - die Sommerspiele 2012 in London verschlangen etwa 13,5 Milliarden Euro.

"Die Entscheidung für München ist ein großer Erfolg für den deutschen Sport. Auch im Hinblick auf seine Geschichte ist der Olympiapark in München ein denkbar geeigneter Austragungsort", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer und sprach von einem "Sportgroßereignis der Spitzenklasse". Der CSU-Politiker betonte: "Wir haben damit erneut die Gelegenheit, Deutschland als ein sportbegeistertes und gastfreundliches Land zu präsentieren."

Einstimmiger Entschluss für Isar-Metropole

Die European Championships sind ein deutlich kleineres Format als die Olympischen Spiele, dennoch hatten sich Athletinnen und Athleten bei der Premiere 2018 in Berlin und Glasgow begeistert gezeigt. ARD und ZDF hatten damals umfangreich berichtet, die öffentlich-rechtlichen Sender werden dies 2022 wiederholen.

Daher reagierte auch Jürgen Kessing, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) begeistert auf den Zuschlag für München. "Glasgow und Berlin haben 2018 gezeigt, was für ein Potenzial dieses Format für die Sommersportarten hat", sagte er dem Sport-Informations-Dienst und sicherte der Olympiapark GmbH München die "volle Unterstützung" zu.

Statt der Doppellösung zum Auftakt in Berlin und Glasgow werden die Sportarten nun also in einer Stadt gebündelt, "um die Auswirkungen auf die Stadt und ihre Umgebung so gering wie möglich zu halten. Genauso sind die kurzen Wege zwischen den Austragungsstätten und die gute Verbindung zwischen Olympiapark und Münchner Innenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein Plus in Sachen Umweltfreundlichkeit", hieß es von Seiten des Olympiaparks. Die Bewerbung Münchens sei demnach einstimmig angenommen worden.