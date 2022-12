Nowitzki vor Aufnahme in "Basketball Hall of Fame"

Kandidat für 2023 Nowitzki vor Aufnahme in "Basketball Hall of Fame"

Als Nowitzki 1998 bei den Dallas Mavericks in der NBA anheuert, ahnt wohl keiner, dass seine fabelhafte Karriere 21 Jahre andauern würde. Als der Würzburger abtritt, liegen ihm die Amerikaner zu Füßen - wegen seiner sportlichen Fähigkeiten, aber auch seiner Art. Eine große Würdigung steht wohl bald bevor.

Dirk Nowitzki wird aller Wahrscheinlichkeit nach schon im nächsten Jahr in die Basketball Hall of Fame aufgenommen. Wie die Organisatoren mitteilten, steht der inzwischen 44 Jahre alte ehemalige Basketball-Nationalspieler auf der Wahlliste für kommendes Jahr. NBA-Profis dürfen frühestens vier Jahre nach ihrem Karriereende in die Hall of Fame aufgenommen werden, 2023 ist für Nowitzki daher der frühestmögliche Zeitpunkt. Der Würzburger hatte seine Karriere 2019 nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks beendet. In dieser Zeit führte er das Team zur bislang einzigen Meisterschaft seiner Geschichte.

Die Finalisten für den Einzug in die Hall of Fame werden am 17. Februar am Rande des NBA-All-Star-Wochenendes bekannt gegeben. Die Zeremonie für alle gewählten neuen Mitglieder der Hall of Fame ist am 12. August. Neben Nowitzki stehen erstmals auch Dwyane Wade, Tony Parker, Gregg Popovich und Pau Gasol auf der Kandidaten-Liste.

Für seine großen Verdienste haben die Mavericks das Trikot mit Nowitzkis Nummer vor einem Jahr bereits unter das Hallendach gezogen und vergeben die 41 nicht mehr an andere Spieler. Nowitzki hatte die Dallas Mavericks im Jahr 2011 zu ihrer ersten und bisher einzigen NBA-Meisterschaft geführt - ein riesiger Erfolg in der Klubgeschichte.

Am Sonntag wird vor dem American Airlines Center in Dallas zudem eine Statue enthüllt, die im Miniaturformat bereits bei der Trikot-Zeremonie zu sehen war. Nowitzki steht auf Rang sechs der Spieler mit den meisten Punkten in der Geschichte der NBA und wurde in der Saison 2006/2007 als bislang einziger Deutscher zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt.