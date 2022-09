Die NFL ist die populärste Sportliga der Welt, der Super Bowl ist alljährlich ein Event für ein Hunderte Millionen Menschen starkes Publikum, der Sport ist in Deutschland auf dem Vormarsch - und bekommt ab 2023 einen neuen TV-Partner: RTL erwarb die Live-Übertragungsrechte im Free-TV und auf RTL+ für fünf Saisons mit wöchentlichen Live-Spielen im Ligabetrieb – darunter der Super Bowl und das "Germany Game", eine Partie, die in Deutschland ausgetragen wird.

Wie das Kölner Medienunternehmen mitteilte, werden beginnend mit der Saison 2023/24 bis zu drei Spiele pro Woche auf RTL und NITRO exklusiv im Free-TV live übertragen. Daneben wird eine Partie wöchentlich exklusiv beim Streamingdienst RTL+ zu sehen sein. Jeweils zwischen September und Februar können sich Football-Fans in jeder Saison auf rund 80 Liveübertragungen freuen.

Für die NFL ist Deutschland der wichtigste Wachstumsmarkt, in diesem Sinne wird der Deal auch aus der Zentrale der Liga kommentiert, die Jahr für Jahr zweistellige Milliardenbeträge erwirtschaftet: "In dieser neuen Partnerschaft wird RTL eine Schlüsselrolle dabei spielen, die NFL dabei zu unterstützen, Football zugänglicher und breiter verfügbar zu machen und neuen und bestehenden NFL-Fans die Art von Berichterstattung zu bieten, die ihre Verbundenheit mit dem Sport weiter vertiefen wird", wird Sameer Pabari, Managing Director International Media bei der NFL in der Mitteilung zitiert.

Zweitpopulärste TV-Sportart

Zur Expansionsstrategie der Liga gehört auch die Vergabe regulärer Saisonspiele nach Europa. London war bereits mehrfach Gastgeber für die NFL-Kolosse, nun wird nach jahrelanger Wartezeit auch dem wachsenden Stellenwert Deutschlands bei der Liga Rechnung getragen: Am 13. November wird in München zum ersten Mal ein NFL-Saisonspiel in Deutschland stattfinden. Die Seattle Seahawks aus der NFC West treffen auf den zweimaligen Super-Bowl-Sieger und aktuellen NFC-South-Champion, die Tampa Bay Buccaneers – angeführt von Quarterback-Superstar Tom Brady. Neben München wurde Frankfurt von der NFL als Standort ausgewählt, der innerhalb der nächsten vier Jahre reguläre Saisonspiele der NFL in Deutschland ausrichten wird.

Schon jetzt ist "American Football, und ganz besonders die NFL, laut einer aktuellen AGF-Studie die zweitpopulärste TV-Sportart unter den Zuschauer:innen zwischen 14 und 49 Jahren", sagte Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS in einer Mitteilung des Senders. Im Februar hatte der Sieg der Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals im Super Bowl LVI bis 3 Uhr morgens bis zu 1,84 Millionen Deutsche vor die TV-Geräte gelockt und für Rekordmarktanteile gesorgt.

"Mit der NFL haben wir einen hochprofessionellen, ebenfalls auf Wachstum ausgerichteten Partner. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der erfolgreichsten Profiliga der Welt", verkündete Henning Tewes, Geschäftsführer von RTL Television. Wie der Sender mitteilt, umfasst die Vereinbarung den Draft im April, dazu die Preseason und Regular Season, die gesamten Play-Offs und das internationale Mega-Sportereignis des Jahres, den Super Bowl. Über das finanzielle Volumen des Deals wurden keine Angaben gemacht.