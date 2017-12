Sport

Privatsender sichert sich Rechte: RTL zeigt Formel 1 und Europa League

Das Rennen um zwei wichtige TV-Rechte im Sport ist gelaufen: Der Kölner Sender RTL zeigt in den nächsten drei Jahren nicht nur weiterhin die Formel 1, sondern überträgt ab der kommenden Saison auch 15 Spiele der Europa League.

RTL behält die Rechte an der Formel 1 und überträgt künftig auch Spiele der Europa League. Wie der Kölner Sender mitteilt, habe es zwischen den Rechteinhabern Formula One World und der UEFA eine entsprechende Einigung gegeben. "Das ist eine richtig gute Nachricht für die Mediengruppe RTL und vor allem für unsere Zuschauer: Großer Sport für alle - und das kostenlos", kommentierte RTL-Senderchef Frank Hoffmann.

Der Deal über die Rechte an den Formel-1-Übertragungen hat eine Laufzeit von drei Jahren und umfasst die Rechte an sämtlichen Wettbewerbsbestandteilen wie Freie Trainings, Qualifying, Warm-up und Hauptrennen. Der Sender widersetze sich dem Trend einer zunehmenden Abwanderung bedeutender Sportrechte ins Bezahlfernsehen, heißt es aus Köln. "Ich bin sehr glücklich, dass es uns als Free-TV-Sender in einem hart umkämpften Markt gelungen ist, eines der attraktivsten Sportrechte einem breiten Publikum zu erhalten."

Seit 1991 überträgt der Kölner Sender die Rennen exklusiv im Free-TV. Keine andere serielle, internationale Sportart wurde in Deutschland über einen so langen Zeitraum kontinuierlich von einem Sender verfolgt.

RTL zeigt 15 Spiele der Europa-League

Darüber hinaus zeigt RTL ab der Saison 2018/2019 15 Spiele der UEFA Europa League. Auch dieser Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren. Der Spielplan der UEFA Europa League umfasst sechs Spieltage der Gruppenphase mit garantierter deutscher Beteiligung sowie Spiele der K.o.-Runde bis hin zum Finale. Der Vertrag garantiere der Mediengruppe RTL pro Spieltag eine exklusive Live-Übertragung und ausführliche Highlights aller anderen Begegnungen. Anstoßzeiten in der UEFA Europa League sind bis einschließlich des Achtelfinales 19 und 21 Uhr. Ab dem Viertelfinale ist der Kick-off jeweils um 21 Uhr.

"Fußball gehört zu den begehrtesten und damit auch zu den am meisten umkämpften Rechten auf dem TV-Markt. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, unseren Zuschauern künftig ein noch breiteres Fußball-Angebot im Free-TV machen zu können", sagte Senderchef Hoffmann zu dem neuen Vertrag.

Der TV-Vertrag enthalte umfangreiche Highlight-Rechte an allen weiteren Begegnungen eines Spieltages und plattformneutral auch umfangreiche Online- und Mobile-Verwertungsrechte, so der Sender aus Köln.

