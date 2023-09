(Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con)

Die polnische Topspielerin Iga Swiatek scheitert bei der angestrebten Titelverteidigung in New York. Das hat auch Auswirkungen auf die Weltrangliste. Jelena Ostapenko erreicht das Viertelfinale der US Open - und trifft nun auf den Publikumsliebling, der sich im Generationenduell durchsetzt.

Titelverteidigerin Iga Swiatek ist bei den US Open überraschend bereits im Achtelfinale an ihrer Angstgegnerin gescheitert. Die 22 Jahre alte Polin unterlag Jelena Ostapenko mit 6:3, 3:6, 1:6. Durch das Aus von Swiatek wird die Belarussin Aryna Sabalenka nach den US Open die viermalige Grand-Slam-Turniersiegerin nach 75 Wochen als Spitzenreiterin in der Weltrangliste ablösen.

"Ich erwarte immer einen harten Kampf gegen Iga. Sie ist eine großartige Spielerin, hat viele Slams gewonnen und ist so beständig", sagte Ostapenko nach ihrem Sieg im Arthur Ashe Stadium: "Ich wusste, dass ich aggressiv sein und mein Spiel spielen musste, denn das mag sie nicht." Für Swiatek war es die vierte Niederlage in ihrem insgesamt vierten Match gegen die Lettin, die ihr mit kraftvollem Spiel von der Grundlinie zusetzte. Swiatek wirkte ratlos und musste sich nach 1:48 Stunden geschlagen geben.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Warschau verpasste damit die Chance auf ihren zweiten großen Titel in diesem Jahr nach Paris, wo Ostapenko 2017 ihren bislang einzigen Majortriumph feierte. Die frühere French-Open-Siegerin aus Lettland erreichte dagegen erstmals überhaupt die Runde der besten Acht beim Grand-Slam-Turnier in New York und fordert nun den amerikanischen Publikumsliebling Coco Gauff (19) heraus. Der US-Star beendete das Grand-Slam-Comeback der Dänin Caroline Wozniacki (33) mit 6:3, 3:6, 6:1.

"Caroline ist zurück, als wäre sie niemals weg gewesen", sagte der US-Star. "Sie ist eine Inspiration. Es ist etwas seltsam, weil ich sie angeschaut habe, als ich aufgewachsen bin. Es war eine Ehre, mit ihr auf dem Platz zu stehen." Im dritten Satz gab Gauff direkt im ersten Spiel ihren Aufschlag ab, gewann jedoch anschließend sechs Spiele in Serie. Sie trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen und der Lettin Jelena Ostapenko. Gauff peilt bei den US Open ihren ersten Grand-Slam-Triumph an.