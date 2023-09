Daniil Medwedew hatte am Ende noch eine spezielle Botschaft an einem Fan.

Der Tennis-Weltranglistendritte Daniil Medwedew erreicht zum fünften Mal in Serie das Achtelfinale bei den US Open. Im dritten Satz nutzt er eine längere Pause, um sich zu besinnen. Nach dem Match hat er noch eine ganz spezielle Botschaft an einen Mann, der ihm richtig auf den Senkel gegangen war.

Der frühere Sieger Daniil Medwedew hat bei den US Open als nächster Titelanwärter das Achtelfinale erreicht. Der 27 Jahre alte Russe bezwang den argentinischen Tennisprofi Sebastian Baez mit 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) und steht beim Grand-Slam-Turnier in New York zum fünften Mal in Serie unter den besten 16. "Es ist hart, ich will einfach nur schlafen", sagte Medwedew nach halb zwei Uhr nachts (Ortszeit). "Es ist gut, dass es nicht bis vier gedauert hat."

Im dritten Satz hatte Medwedew Probleme und lag zwischenzeitlich mit 2:5 hinten. Als es zu diesem Zeitpunkt leicht regnete, wurde das Dach des Arthur Ashe Stadiums geschlossen. Medwedew sammelte sich in der Pause wieder und holte mit neuer Konzentration den Sieg. Er bedankte sich anschließend explizit bei den Zuschauern, "die nicht zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag reinrufen". Im Sieger-Interview beklagte er das Verhalten eines speziellen Fans, der ihn mehrfach gestört hatte. Dessen Freundin tue ihm leid, sagte Medwedew, weil er vermutlich die ganze Nacht weiter rufen werde. Der Champion von 2021 trifft nun auf den Australier Alex de Minaur.

Carlos Alcaraz hat derweil auf seinem Weg zur Titelverteidigung erstmals härtere Arbeit verrichten müssen - steht aber im Achtelfinale. Der Spanier gewann ein hochklassiges Match gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Briten Daniel Evans mit 6:2, 6:3, 4:6, 6:3. Erstmals musste die Nummer eins der Welt damit einen Satz abgeben, 3:13 Stunden benötigte Alcaraz für den Arbeitssieg. "Er ist ein komplizierter Gegner, wir passen gut zusammen. Wenn wir gegeneinander spielen, dann ist das eine Show, dann gefällt das den Leuten", sagte Alcaraz.

In der Runde der letzten 16 bekommt er es nun mit dem ungesetzten Matteo Arnaldi aus Italien zu tun, der Evans' Landsmann Cameron Norrie (Nummer 16) in drei Sätzen schlug. Platz eins in der Weltrangliste wird Alcaraz nach den US Open auf jeden Fall wieder an Novak Djokovic verlieren, auf den Serben kann er erst im Finale treffen.